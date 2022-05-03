ППО збило ракети над Вінницею та на Київщині, у інших містах повідомляють про вибухи (оновлено)

Одну ракету збили на підльоті до Києва.

Дві ракети, що летіли над Вінницею, було збито.

Про це повідомив радник голови МВС Антон Геращенко.

Ще одну крилату ракету, за його даними, сили протиповітряної оборони ЗСУ збили на підльоті до Києва в районі Одеської траси.

Також ЗМІ повідомляють, що у багатьох містах України зараз чутно вибухи, а саме в Одесі, Львові, Кіровоградській області, а також у Дніпрі.

Згодом мер міста Долинська на Кіровоградщині підтвердив ракетний удар.

"Маємо приліт громади на території громади! Без паніки", - написав він.

Пізніше у Вінниці почали повідомляти про сирени машин швидких чи пожежних служб.

У Львові, як повідомив мер міста Андрій Садовий ввечері пролунали чотири потужні вибухи. Оголошено повітряну тривогу.

Він закликав містян залишатися в укриттях.

Також Садовий повідомив, що в частині міста - перебої з електропостачанням.

Перед цим по усій країні була оголошена повітряна тривога.