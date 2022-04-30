Служба порятунку закликала пам'ятати про небезпеку мінування, особливо на територіях, де ведуться або велись активні бойові дії.

Державна служба з надзвичайних ситуацій закликає українців утриматись від відвідування місць поховань у поминальні дні.

Про це повідомила пресслужба ДСНС.

"Традиційно після Великодня християни вшановують пам’ять померлих родичів та близьких, відвідуючи кладовища. Одначе, цьогоріч Державна служба України з надзвичайних ситуацій закликає українців утриматись від відвідування місць поховань на Радуницю! Пам’ятати про своїх близьких, котрих вже немає з нами, святий обов’язок кожного! Але сьогодні, коли росія йде на все, аби збільшити кількість загиблих серед цивільного населення, варто подбати про безпеку живих. Залиштеся вдома, запаліть свічку, помоліться за душі померлих і ваші молитви буде почуто", - йдеться в повідомленні.

Служба порятунку закликала пам'ятати про небезпеку мінування, особливо на територіях, де ведуться або велись активні бойові дії (можуть залишатися снаряди, що не розірвалися, розтяжки тощо); не створювати скупчення на цвинтарях або в храмах; не влаштовувати на кладовищі застілля, не вживайте алкогольні напої.

"Будьте уважними та не втрачайте пильність. Слідкуйте за новинами, заявами і рекомендаціями військових адміністрацій у вашому населеному пункті, щоб володіти інформацією про безпекову ситуацію у вашому місті, селищі чи селі", - наголосили в ДСНС.

Рятувальники закликають дотримуватися правил пожежної безпеки, використовуючи джерела відкритого вогню.

Також необхідно слідкувати за дітьми, говорити з ними про небезпеки сьогодення та навчати життєвонеобхідних правил.

Нагадаємо, раніше в ДСНС також нагадали про небезпеку ходити в ліс, на водойми, поля, де проводились бойові дії.