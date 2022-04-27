Олег Карпенко: У перші дні війни ми викупили все, що можливо було: квадрокоптери, тепловізори, радіостанції

Ми поговорили з Олегом про війну та гроші, потреби і проблеми Збройних сил, пріоритети фонду та актуальну ситуацію на фронті.

Про потреби Збройних сил співрозмовник LB.ua знає досконало: капітан Олег Карпенко з 2011-го по 2018-й проходив службу у 95 десантно-штурмовій бригаді на командирських посадах, пройшов бої за Красний Лиман, Слов’янськ, Ясинувату, Тельманове, Спартак, шахту «Бутівка». У 2018 році, після звільнення зі служби, приєднався до команди «Повернись живим», відповідав за логістику та комунікацію з підрозділами, закупівлю обладнання, згодом також став тренером з лідерства . На початку 2021 року очолив напрямок фандрейзингу.

Це справді важливо, адже попри те, що допомога наших західних партнерів нарешті виходить на якісно новий рівень, навантаження на волонтерів усе одно не зменшується. Армії дуже потрібні бронежилети, засоби зв’язку та розвідки, тепловізори, планшети, ноутбуки та автомобілі.

«Другого березня ми зібрали понад 308 мільйонів гривень, зараз отримуємо 20-30 мільйонів на день», – розповідає про збір коштів для допомоги Збройним силам України Олег Карпенко, керівник напрямку роботи з партнерами фонду «Повернись живим». Додаючи: падіння надходжень було неминучим і очікуваним.

«Після повномасштабного вторгнення ми почали збирати колосальні суми грошей, і це також пов’язано з тим, що в людей з’явився страх»

У 2021 році ти очолив напрямок фандрейзингу в «Повернись живим». Уже до війни фонд був номер один серед волонтерів, і коли почалася війна, вже ні в кого не виникало питання, кому давати гроші. Як вам це вдалося?

У 2021 році ми вирішили відокремити напрямок фандрейзингу, розпочали активну співпрацю з нашими чинними партнерами і пошук нових. За 2021 рік систематизували цей процес, і це дало свої плоди. Дійсно, коли почалася війна, в людей не виникало питання, кому донейтити. Тому що «Повернись живим» упродовж восьми років доводив конкретними проєктами, конкретними діями те, що ми дійсно ефективний і компетентний фонд допомоги армії.

Після повномасштабного вторгнення ми почали збирати колосальні суми грошей, і це також пов’язано з тим, що в людей з’явився страх, а він завжди спонукає до якихось певних дій. І якщо ти не можеш зробити щось сам, то намагаєшся допомогти хоча б фінансово тим, хто це робив уже багато років і знає, як це робити правильно.

Першого дня війни ви зібрали більше, ніж за вісім попередніх років.

Так, до початку 2022 року ми зібрали трохи більше ніж 200 мільйонів. А за перший місяць війни ми зібрали понад два мільярди. І це дійсно вражає, тому що ми за день збирали більше, ніж за всі попередні роки.

Раніше ви купували, умовно кажучи, 5 чи 10 «мавіків» (дрони для розвідки. – LB.ua), зараз одночасно купуєте партію 1500 штук. Зросли масштаби, однак зросла і відповідальність. Як це на вас позначилось?

За попередній рік ми закупили там близько 300 коптерів, то зараз, як ти й сказав, ми в одній партії закупили 1500 одиниць. Це велике навантаження. По-перше, ми переключили всю цю історію на міжнародну співпрацю, тому що таких об’ємів в Україні банально немає – в перші дні війни ми викупили все, що можливо було викупити: квадрокоптери, тепловізори, радіостанції, монітори та інше мережеве обладнання, ноутбуки.

Ви саме викупили чи було таке, що вам жертвували?

В основному ми викуповували. Були люди, які жертвували, але це невеликі об’єми. Були компанії, які надавали непогану знижку, але так, щоб масово, у великих якихось масштабах хтось передавав на безоплатній основі – то ні. Якісь поодинокі випадки.

Повернімося до зміни масштабів.

Ми відразу збільшили команду. У перший місяць війни допомагало багато волонтерів, які просто на добровільній основі витягали різні напрямки – логістику, юридичний, бухгалтерію. Команда збільшилася з 27 людей до 64.

Додаткова складність полягала в тому, що до 2022 року ми закуповували все виключно в Україні, відповідно, досвіду зовнішньоекономічної діяльності в нас просто не було.

Ми побули в умовному хаосі плюс-мінус два тижні, як і вся країна, потім досить швидко систематизували всі процеси, кожен почав займатися своїми напрямками. Ми зрозуміли, чим мають займатися додаткові люди, і це дозволило справлятися з цими об’ємами.

Принциповою позицією команди є той факт, що всі кошти, які ми отримуємо на підтримку армії, спрямовуємо саме на підтримку армії. Але потрібно розуміти, що всі штатні співробітники, які працюють у команді, отримують заробітну плату. Вони не є якимись дуже великими, але задля ефективної роботи команди люди мають отримувати гроші. Також є певні адміністративні витрати – оренда офісу і таке інше. Саме тому ми шукаємо фінансування на адміністративні витрати та розвиток команди окремо від загальних надходжень.

Як відбуваються закупівлі за кордоном? Умовно кажучи, ви приходите до великого виробника чи продавця коптерів і кажете: «Доброго дня, ми волонтерський фонд, ми хочемо у вас закупити»? Не виникало питання, хто ви? Тим більше, що купуєте ви не лише дрони, а й товари подвійного призначення.

Звісно, виникали питання, скажу більше, виникають ще й досі, тому що деякі країни просто не хочуть продавати те чи інше обладнання, особливо товари подвійного призначення, незрозумілим НГО чи благодійним фондам. У деяких країнах є пряма заборона на продаж того чи іншого обладнання.

На перших етапах ми закуповували невеликими партіями, наприклад, радіостанції по 30, по 40, по 50 штук, це взагалі дуже маленькі об’єми. Але потім постачальники зі США, країн Азії та Європи самі почали виходити на нас.

Ми відразу дуже ретельно фільтрували постачальників, тому що це в нас війна – а за кордоном її немає, умовних шахраїв або якихось людей, які банально хочуть нагрітися, ніхто не скасовував. Кожен намагається десь заробити, кожен намагається десь надурити. Тому окрема подяка нашим юристам і бухгалтерії: вони своєї роботи не полишали навіть у перші дні війни і вимагали всіх відповідних документів, щоб здійснити проплати. Плюс фінмоніторинг банку працює досить активно в цьому напрямку, вони досить прискіпливо відслідковують постачальників, перевіряють їх.

Були певні проблеми, вони частково вирішуються, але таких, щоб нас кинули на якусь партію – ми з цим не стикалися.

Місяць тому голова фонду «Повернись живим» Тарас Чмут в інтерв’ю LB.ua казав, що постачальники низки країн відмовлялися продавати Україні військове спорядження, навіть бронежилети. Зараз це змінилося?

Частково так, частково ні. Наприклад, досі складно закуповувати товари в Німеччині, тому ми намагаємося не працювати з німецькими постачальниками. Важко працювати з Еміратами, тому що є пряма вказівка влади не передавати і не продавати будь-які товари військового чи подвійного призначення в Україну. Але ми намагаємося знайти організації або компанії, яким дозволено такі товари закуповувати і які можуть їх перепродати нам.

Важко працювати з Ізраїлем. На другий день війни ми закупили понад 9 тисяч бронежилетів, які тільки зараз почали поступово отримувати. Бо люди намагаються постійно вносити якісь правки в контракт. Субота-неділя – вихідний, і коли ти повертаєшся до цього питання умовно в понеділок, вони кажуть: «Нагадайте, про що ми там говорили, повернімося до цього в середу». У середу ти повертаєшся – вони вносять якісь там певні зміни, потім п’ятниця, знову вихідні, і ми в такому темпі рухаємося. Але таких прикладів небагато, майже все, що ми замовляли, доїжджає через тиждень-два.

«Найбільший одноразовий донейт – 15 мільйонів гривень»

Ви зуміли налагодити ще до війни дуже ефективну і потужну співпрацю з українським ІТ-середовищем. Розкажи, будь ласка, як це вдалося?

Ще у 2021 році я для себе вирішив, що потрібно стукати до IT-бізнесу, який досить непогано заробляє, лояльний до армії, у цьому середовищі є культура донейтів, благодійності. Плюс у нас у цьому середовищі є великі донори, які з нами з 2014 року. Ми почали активно спілкуватися з ними, почали виходити на керівництво компаній, пояснювати, розповідати, пропонувати якісь конкретні проєкти. І ІТ-спільнота активно підхопила цю історію. Зараз ми маємо досить теплі стосунки з топовими компаніями ІТ-сфери України, і вони найбільше нас підтримують.

IT серед донорів на першому місці. А хто на другому-третьому? Чи немає такого?

Ми, на жаль, не встигли достукатися до нашого агробізнесу, але, аналізуючи донейти, які були в перший місяць війни, ми зрозуміли, що досить багато коштів отримали саме від агроіндустрії. Аграрії скидали по 5, по 10, іноді по 12 мільйонів гривень на день. Це їхня власна ініціатива, і я розумію, що це один із напрямків, у якому нам потрібно буде рухатися.

Який найбільший одноразовий донейт був за час війни?

Найбільший одноразовий донейт – 15 мільйонів гривень, це було в березні, це від однієї нашої нафтогазової компанії.

Недержавної?

Нафтогаз чи якась її дочірня компанія.

А якщо говорити про системну співпрацю, тривалу, хто є найбільшими донорами «Повернись живим»?

Ну тут з твердістю можна віддавати два перших місця умовно, це DOU (медіа для IT-спільноти, – LB.ua) і Uklon (сервіс виклику авто в Україні, – LB.ua). Важливо те, що вони системні, починаючи з 2014 року на щомісячній основі підтримують нашу команду, підтримують Збройні Сили, і це дозволяло нам будувати якісь плани на майбутнє, розробляти нові проекти. З 2014 року вони перерахували фонду великі кошти. Я не рахував точно, але, наприклад, у випадку засновника DOU Максима Іщенка, мова про понад 20 мільйонів гривень.

З початку війни українська економіка за різними оцінками втратила не менше третини своїх спроможностей. Це вже позначається на донейтах?

Це позначається, однозначно. У березні надходження впали в десятки разів. Для порівняння, ми другого березня зібрали понад 308 мільйонів гривень, зараз отримуємо 20-30 мільйонів на день. Ми це прогнозували, це зрозуміла для нас ситуація. Наше завдання – втримати ті надходження, які є станом на сьогодні.

20-30 мільйонів – це теж багато.

Ми розуміємо, дійсно, як ти кажеш, що наша економіка дуже страждає, ми розуміємо, що потрібно залучати якусь міжнародну спільноту, стукатись до іноземних компаній, до іноземних приватних фондів, до окремих людей, тому що з часом нам буде ставати дедалі гірше. Люди виснажуються, бізнес виснажується, і поки він розкачається знову і стане на якісь умовно цивільні рейки, мине досить багато часу. Тому треба виходити на міжнародну спільноту.

Ми зараз розробляємо алгоритм, як нам це правильно зробити, до кого краще стукатись, до кого не стукатись. Знову ж таки, є багато обмежень в тих самих там країнах, в тих самих Сполучених Штатах, тому що деякі компанії не можуть просто перераховувати напряму до «Повернись живим», тому що знову ж таки, ми пов’язані з війною, як би там це не звучало.

Ви рятуєте життя.

Але в їхніх категоріях це умовна підтримка війни. Ми максимально намагаємося комунікувати, що ми про захист, і майже все обладнання, яке ми закуповуємо, воно виключно пов’язане з захистом наших воїнів, але для міжнародної спільноти цього недостатньо, їм потрібні конкретні гуманітарні цілі, якими ми, на жаль, не займаємось. Думаю, що ми будемо пропонувати проекти, пов’язані з навчанням військових…

Наприклад, підтримка ветеранів – це один з напрямків діяльності фонду – точно може бути зрозуміла західній аудиторії.Так, це один з наших напрямків. Зараз наша збірна бере участь в іграх в Гаазі ((Invictus Games, – міжнародні спортивні змагання ветеранів, – LB.ua).

«Ми активно займаємося артилерійськими підрозділами, підрозділами РСЗО, бо це те, що нам допоможе виграти цю війну»

У лютому ви оголосили, що ви зосередились на семи напрямках. Це тепловізори і нічна оптика, технічні засоби розвідки, дрони, зв’язок, транспорт, оснащення для командних пунктів, снайперське спорядження і системи захисту, тобто бронежилети і шоломи. Зараз, через два місяці, пріоритети фонду не змінилися, вони ще всі актуальні?

Є напрямки, які просто стають більш пріоритетними, є напрямки, в яких вже трохи потреба зникає. Якщо, наприклад, порівнювати, то бронежилетами та касками потроху-потроху забезпечують інші волонтерські організації, плюс держава багато отримує по лінії матеріально-технічної допомоги від наших партнерів. Було декілька поставок в Україну, понад 50 тисяч бронежилетів, їх одразу розповсюджують по підрозділах, відповідно, потреба потроху зменшується.

Скажу так відверто, ми не дуже хотіли цим напрямком займатися, тому що ми про більш глобальні речі, які пов’язані з ефективністю наших підрозділів. Але, на жаль, був великий запит від суспільства, щоб ми цим напрямком займались.Потроху, ми закриваємо питання тепловізорів, це знову ж таки, один із наших напрямків, який ми закріпили за собою в 2014 році. Досить багато ми вже закупили, понад 5 тисяч одиниць, і це немаленька сума, але потреба ще є.

Є ще потреба в радіостанціях, тому що знову ж таки, кількість підрозділів зросла, кількість людей збільшилась, відповідно, потрібно додаткові засоби зв’язку.

Зараз дуже активна потреба в автомобілях. Ми, на жаль, втратили немало нашої броньованої техніки, немало просто техніки для перевезення. Тому ми відновили цей напрямок. Україна отримує багато ручних протитанкових і протиповітряних систем, і для збільшення ефективності та мобільності виконання задач підрозділи, які їх використовують, мають бути мобільними.

Тут треба сказати, що ви ухвалили рішення закуповувати великими партіями нові однакові автомобілі. Це дуже круто і правильно, бо зникає проблема уніфікації, деталей, обслуговування.

Але нам за це дуже багато «прилітає». Наприклад, ми закупили 50 нових автомобілів з салону. Ціна – плюс-мінус 20 тисяч доларів за один. Це не маленька ціна, за 20 тисяч доларів ми могли закупити 5 автомобілів 2000-2005 років випуску по 4 тисячі доларів.

Але нове авто буде бігати якийсь час без ремонту, а вживане може приїхати, і одразу піти на ремонт.

Ми це намагаємось пояснювати, але, на жаль, люди цього чомусь не розуміють. Ми просто набили з цим шишки ще у 2014-2015 роках. Наше завдання – зробити підрозділ максимально ефективним, а не додати йому зайву проблему. Бо коли ти знаходишся десь в полях на сході або на півдні країни, тобі явно не до того, щоби ремонтувати автомобіль, шукати якісь деталі.

Як ви ухвалюєте рішення – що купувати, де купувати, кому передавати, скільки?

У нас досить тісна співпраця, починаючи ще з 2014 року, зі Збройними силами, ми на контакті з будь-яким командиром підрозділу.

Як збираєте інформацію про потреби, зрозуміло. Але умовно кажучи, хто вирішує, отримає першим допомогу та чи бригада чи інша, той бат чи оцей?

Це пов’язано, перш за все, з тим, де підрозділ виконує свої бойові завдання. Зрозуміло, в перші тижні війни, ми видавали максимально всім бажаючим. Але зараз активна бойова фаза бойових дій відбувається саме на сході і на півдні країни. Тому пріоритет мають ті підрозділи, які знають, як воювати, які вміють працювати з тим чи іншим обладнанням.

Ми також акцентували увагу свою на підрозділах Корпусу резерву, це новостворені бригади, в яких дійсно проблема з оснащенням, починаючи від моніторів, і закінчуючи військовою технікою. Тому перші автомобілі ми передавали в новостворену бригаду. В них є немаленька кількість протитанкового, протиповітряного озброєння, але потрібно додати їм трохи мобільності.

Ми активно займаємося артилерійськими підрозділами, підрозділами РСЗО, бо це те, що нам допоможе виграти цю війну. Тому що допоки буде працювати наша артилерія, допоки буде працювати наша протиповітряна оборона, допоки будуть літати наші літаки, ми зможемо давати відсіч ворогу.

Які зараз головні потреби Збройних Сил України з тих, що закривають саме волонтери?

Тепловізори, на жаль, все ще є актуальною проблемою. Є досить велика проблема і необхідність в засобах зв’язку, і тут наша задача полягає в тому, щоб не робити умовний «зоопарк», не купувати радіостанції будь-якого спектру дії. Ми намагаємося закуповувати ті радіостанції, які військові знають і використовують ще з 2014 року.

При цьому Збройні сили застосовують засоби зв’язку кількох виробників – Aselsan, Elbit.

Це непрацюючі системи, тому ми на них навіть не звертаємо увагу. Вся армія майже тримається на «Моторолах», і всі про це знають, і це ні для кого не секрет. «Аселсани» та «Елбіти» майже не використовують. Ми проводили дослідження на цю тематику ще у 2018-2019 роках, і відтоді майже нічого не змінилося. Частково використовують «Харріси» –підрозділи ДШВ і ССО.

А чому не використовують ті системи зв’язку, які централізовано закуповувала держава?

Немає якісного навчання, два підрозділи на різних радіостанціях не можуть взаємодіяти між собою. Тобто, вони можуть взаємодіяти на відкритому каналі, але це нас максимально не влаштовує. Плюс їх немає в такій кількості, яка дійсно необхідна. І якщо на рівні «батальйон-батальйон» ще можна спілкуватися цими засобами, то, наприклад, на нижчому рівні такої змоги немає, бо нема потрібної кількості радіостанцій. Ми використовуємо «Моторолу», вони максимально прості, вони там з певним класом захисту, і не вимагають якогось додаткового навчання, вона максимально проста в роботі.

…Актуальною залишається проблема автомобільного транспорту. Я бачу, що їх багато хто закуповує, зокрема, фонд Притули. Але іноді просто хочеться плакати, коли бачиш, що закуповують – техніку, яка прослужить максимум місяць-два, потім вона просто зламається і буде стояти мертвим грузом та додатковим навантаженням на командира підрозділу.

Якщо говорити про новостворені підрозділи, то банально потрібно все – від моніторів до літаків. Тому ми намагаємося якось бодай частково закрити їх потреби, і дати їм можливість нормально працювати, і бути ефективними.

З якими проблемами в принципі не варто звертатись до «Повернись живим»?

Тут можна багато перелічувати, ми отримуємо десятки запитів в день і переважна більшість не стосується нашої роботи. Ми вимушені відмовляти, людям це не подобається. Але такий підхід дозволяє нам не розпорошуватись на будь-що, а займатися якимись конкретними напрямками, і відчувати якусь ефективність своєї роботи.

Фонд не займається уніформою, спорядженням на кшталт розгрузок, наколінників, налокітників, тактичних окулярів, ременів. Все, що пов’язане з одягом, взуттям – це не наш напрямок.

Ми, скажімо так, не дуже хочемо займатися медициною, але вона просто нас переслідує постійно. Тому що ми від наших партнерів в Сполучених Штатах отримуємо великі посилки з бронежилетами та касками, і паралельно американці іноді закуповують щось пов’язане з медициною. Разом з ІТ-компанією MacPaw ми закуповували понад 40 тисяч турнікетів – це була така разова акція, я думаю, що в подальшому ми цим напрямком не будемо займатися.

Наскільки часто до вас приходять з грошима, але під конкретні речі, тобто кажуть «я даю гроші, але саме на оце»?

Досить часто, і ми розуміємо, що потрібно робити якусь конкретну проектну діяльність, тому що людям цікаво, куди витрачаються їхні гроші. Людям цікаво бачити свою причетність, людям цікаво зробити щось конкретне.

Великим компаніям, зокрема, ІТ-компаніям, дуже цікава проектна діяльність. Загалом, у відсотковому відношенні, напевно, у 40% випадків у нас просять, щоб ми надали якийсь конкретний запит, на що будуть витрачені ці кошти. І з кожним днем ця потреба в такій комунікації зростає.

На початку березня Міноборони намагалось створити таку платформу для координації діяльності волонтерських організацій. Наскільки ця історія спрацювала, і як зараз відбувається комунікація між волонтерськими організаціями?

Я думаю, що вона не спрацювала. Я не знаю, з чим це пов’язано, можливо, як і з будь-якими державними ініціативами, це досить важко. Станом на сьогодні якоїсь координації між волонтерами, якоїсь відбудованої системи немає.

Але є система чатів. Умовно кажучи, де «ти що дав? – а я сюди, а ти сюди»?

Це досить точкові співпраці. От ми, зокрема, співпрацюємо з Притулою, і деякі запити просто з ним погоджуємо або звіряємо – чи ти передавав, чи ти не передавав. Іноді ми просто один одному допомагаємо, якщо Притулі, умовно, потрібно там сьогодні 200 коптерів, він приїжджає, отримує 200 коптерів і, відповідно, розповсюджує по своїх підрозділах. Якщо, наприклад, у нас закінчились планшети, ми звертаємося до Притули, і він, у свою чергу, дає 300 планшетів, які ми роздаємо серед своїх підрозділів. Але якоїсь там відлагодженої системи координації немає. Все побудовано тільки на особистих стосунках і не більше.

Які зараз найбільш амбітні проєкти реалізує «Повернись живим», з того, про що можна говорити?

Ми зараз ведемо перемовини щодо закупівлі цікавої техніки, скажімо так. Але більше сказати не можу, контракти і закупівля специфічного обладнання – це дуже тонка історія. На цьому ринку все побудовано на якихось особистих стосунках, історіях і симпатіях. Тому ми хочемо довести одну історію до кінця, і потім публічно це презентувати. Але це буде цікавий проєкт.

«Думаю, що в нас буде два, три або й чотири роки для того, щоб максимально підготуватися до майбутнього наступу»

Як ти особисто зараз оцінюєш ситуацію на фронті?

Зрозуміло, що найгостріші ситуація – це схід і південь України, це, зокрема, північний схід нашої країни, це ізюмський напрямок, це Сєверодонецьк, це Попасна, це Рубіжне, це Лиман. Це такі найгарячіші точки, де бої відбуваються просто щодня, щогодини. Важка ситуація в Маріуполі, це всім відома історія, не хотів би на ній зупинятися якось окремо, тому що все зрозуміло, і додати нема що.

Велику загрозу для наших військ несе ворожа авіація, і вона, на жаль, завдає основних втрат.

Росія спробує вийти на адміністративні кордони (Донецької та Луганської областей, – LB.ua), а також спробує зробити максимум на південному напрямку. А після цього буде оперативна пауза. Росії потрібно проаналізувати свої бойові дії, зробити розбір помилок, що вдалося, що не вдалося, потрібно перегрупуватися, доукомплектуватися, і відповідно, перейти до нової фази. Скільки буде тривати ця оперативна пауза, важко спрогнозувати, але думаю, що в нас буде два, три або й чотири роки для того, щоб максимально підготуватися до майбутнього наступу.

Чимало оглядачів і навіть офіційних осіб кажуть, що 9 травня – це певний дедлайн для росіян для досягнення хоч якогось видимого успіху. Припустимо, що до 9 травня їм не вдасться чогось досягти і, скоріш за все, так і буде. І що буде тоді? Тоді не буде ніякої паузи?

До 9 травня, думаю, не вдасться. Я би не прив’язувався до якоїсь конкретної дати.

Так кажуть.

Їм потрібна маленька перемога. Росіяни, по суті, майже за два місяці війни не досягли ніякого результату. Вони захопили один обласний центр і все.

І то, його не обороняли, м’яко кажучи.

Так, це правда. В нас банально просто не вистачало кількості підрозділів для того, щоб забезпечити той напрямок.Тому росіянам потрібно якось пояснювати свої поразки, потрібно якось показати своєму суспільству: що ось дивіться, ми вийшли на якісь там адміністративні кордони. Відповідно, якщо вони досягнуть цього результату, це для них буде велика перемога.

Я просто не впевнений, що вони готові вдовольнитися, як ти кажеш, маленькою перемогою. Їх мета не змінилася, це – знищення України.

Глобальна мета, я думаю, так.

То чому вони мали би зупинятися? Ми ж розуміємо, що в Росії мобілізаційні ресурси величезні.

Так, мобілізаційні ресурси величезні, але ж вони чітко для себе розуміють: вся їхня тактика і вся їхня взаємодія підрозділів не працює.

І їм потрібно якось перегрупуватися, знаходити якісь нові шляхи, доукомплектовувати підрозділи, а це все час. Потрібно проводити злагодження підрозділів.

Я не кажу, що вони відкидають глобальні плани по завоюванню всієї країни, ні в якому разі. Але станом на зараз росіянам потрібна така умовна маленька перемога.

Що може зараз зробити Україна? На що ми зараз спроможні?

Це важке питання. Наш оборонно-промисловий комплекс, по суті, не працює, його по суті немає – у цьому сенсі Росія частково досягла своєї мети. Тому нам потрібно максимально взаємодіяти з міжнародною спільнотою, отримувати необхідну кількість техніки, озброєння, літаків. І максимально вкладати зусилля, кошти і час для того, щоби навчати свою армію.

На жаль, ми не встигли до кінця побудувати нашу територіальну оборону, і я думаю, що Російська Федерація саме тому напала зараз. Якби нам ще дали умовно ще півроку-рік, спротив був би набагато сильніший. Завдання зараз – відточити процес навчання територіальної оборони, новостворених підрозділів, наситити їх технікою, збудувати максимальні укріплення, і готуватися до наступного наступу.

Пожертвувати кошти «Повернись живим» на потреби Збройних сил України можна за посиланням.