Відома IT-компанія закупила для ЗСУ 500 бронеавтомобілів

Частина з них - це броньовані позашляховики Land Rover Defender.

Одна з найбільших українських IT-компаній у банківській сфері Fintech Development LLC закупила для української армії 500 бронеавтомобілів.

Про це повідомляє SpecMachinery.com.ua.

Автомобілі будуть спрямовані в підрозділи Сил спеціальних операцій, ЗСУ, а також - в Головне управління розвідки Міноборони України.

Як зазначив керівник компанії, машини вже прямують в Україну. Подробиць про техніку не повідомляється, однак, судячи з фото, принаймні частина з них - це броньовані позашляховики Land Rover Defender.

На початку квітня ця Fintech Development LLC вже профінансувала закупівлю 50 бронемашин для українських захисників.

Нагадаємо, раніше Австралія передала Україні 20 бронеавтомобілів "Бушмастер".