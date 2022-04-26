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Відома IT-компанія закупила для ЗСУ 500 бронеавтомобілів

Частина з них - це броньовані позашляховики Land Rover Defender.

Відома IT-компанія закупила для ЗСУ 500 бронеавтомобілів
Фото: specmachinery.com.ua

Одна з найбільших українських IT-компаній у банківській сфері Fintech Development LLC закупила для української армії 500 бронеавтомобілів.

Про це повідомляє SpecMachinery.com.ua.

Автомобілі будуть спрямовані в підрозділи Сил спеціальних операцій, ЗСУ, а також - в Головне управління розвідки Міноборони України.

Як зазначив керівник компанії, машини вже прямують в Україну. Подробиць про техніку не повідомляється, однак, судячи з фото, принаймні частина з них - це броньовані позашляховики Land Rover Defender.

На початку квітня ця Fintech Development LLC вже профінансувала закупівлю 50 бронемашин для українських захисників.

Нагадаємо, раніше Австралія передала Україні 20 бронеавтомобілів "Бушмастер".

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