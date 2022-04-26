Життя в окупованому Херсоні

Днями в телеефірі мер Херсона Ігор Колихаєв сказав, що з окупованого російськими військовими Херсона виїхало вже 40% мешканців. Це, звичайно, не зовсім так, і міський голова, схоже, судить по чиновниках. Ось їх в обласному центрі справді поменшало. А голова області Геннадій Лагута залишив місто взагалі до окупації. За словами Колихаєва , з Херсона виїхало близько 20% лікарів і близько трьох тисяч дітей. Як живе окуповане місто? Читайте в репортажі спеціально для LB.ua.

Фото: facebook

Як починалося

Херсон був повністю захоплений російськими військовими 1 березня. До самого міста окупанти увійшли без проблем, хоча перед обласним центром, на Антонівському мосту, їх добряче відшмагали та затримали ЗСУ. Можливо, саме тому сюди росіяни увійшли зі стріляниною. Першого ж дня внаслідок обстрілів з танків було пошкоджено з десяток будівель. Снаряд, що влучив у під'їзд дев'ятиповерхівки у спальному районі, убив чоловіка, який допомагав мешканцям сховатися в підвалі. Це була перша жертва херсонської окупації.

Наступного дня в Херсоні розстріляли місцеву тероборону. Кілька десятків людей, озброєних парою-трійкою коктейлів Молотова, намагалися зупинити входження колони до міста. Вони нічого не встигли зробити: по суті, беззбройних людей розстріляли з танкових кулеметів. Їм ніхто не пропонував здатися, стріляли практично впритул, а трупи не давали прибирати кілька днів.

У теробороні Херсона, кажуть, було 200 людей – і не більш ніж 50 автоматів! Але за день до окупації місцеві чиновники сказали захисникам розходитися, бо командування все одно залишило місто. На двох дорогах, що ведуть у Херсон, виставили лише 30 чоловіків з коктейлями Молотова.

Фото: t.me/telegraf_com_ua

Цього ж дня навіщось обстріляли будівлю СБУ, а також захопили залізничний і річковий вокзали. На будівлях міської та обласної рад залишилися українські прапори, хоча росіяни, проїжджаючи містом, стріляли по них.

А через день у Херсоні захопили приміщення ТРК "Суспільне мовлення: Херсон". Деякий час телесигналу в місті не було, та надвечір росіяни запустили власне телебачення - трансляцію з Криму. До кабельного в них руки не дійшли досі, окупанти лише перервали українське мовлення. У результаті Херсон - а в більшості городян саме кабельне ТБ - залишився без телеефіру. І радіоефіру теж – його почали глушити з третього дня окупації, і що далі, то ефективніше, але до квітня у FM-діапазоні почало мовити кримське радіо.

Інтернет у місті працював увесь час, від усіх провайдерів та операторів. Працює і зараз – це єдиний, якщо не брати до уваги телефонів, канал зв'язку з неокупованою Україною.

Фото: Пресцентр Нацгвардії

Як місто живе зараз

Як і в неокупованій Україні, в Херсоні діє комендантська година - з 20:00 до 6:00. Щоправда, її встановили окупанти. Крім того, вони забороняють пересуватися групами понад двоє людей, а машинам дозволяють їздити лише за продуктами та ліками і не швидше ніж 40 км/год. Пішоходам потрібно пересуватися тільки в розстебнутому верхньому одязі, на першу вимогу зупинятися і давати обшукати себе.

Але це, як кажуть, вимога "начальства", за виконанням приписів росіяни практично не стежать. З іншого боку, їхню вимогу "прикрасити" будь-який автотранспорт білою стрічкою дотримуються всі водії. Що цілком зрозуміло: адже орки не тільки можуть зупинити або не зупинити машину, адже можуть і без розглядів почати пальбу. Прецеденти, на жаль, були.

Фото: EPA/UPG

На вулицях російські військові вибірково влаштовують обшуки у всіх без розбору. Перевіряють мобільні телефони, і дивляться пости в соцмережах, особисті листування. Телефон може забрати. Тому зараз люди або взагалі виходять надвір без телефону, або ховають його на тілі. Обшукувати орки вміють так само, як і воювати.

Про мітинги, завдяки яким Володимир Зеленський зробив Херсон містом-героєм, знають усі. Вони проходять і зараз - набагато менш багатолюдні, ніж спочатку, але все одно проходять. І на них херсонці не соромляться оголошувати, куди треба йти російському військовому кораблю прямо. Тому на перших мітингах їхні військові виглядали розгубленими та переляканими. Нагнали на площу автозаки, військову техніку, кілька БТР, а люди буквально кидалися на цю техніку.

Наразі солдатів у Херсоні мало, здебільшого у місті патрулює росгвардія. Вона не така полохлива і навчена з розгону демонстрацій – напевно, єдиний досвід, який має. Людей б'ють, стріляють (слава Богу, не на поразку), використовують світлошумові гранати та "сльозогін". Відповідно, проукраїнські мітинги стали менш багатолюдними. Але не припинилися.

Фото: Суспільне

Окрім спостереження за мітингами, російські силовики зайняті облавами. Ходять квартирами українських військових, працівників СБУ, поліцейських, членів тероборони, журналістів та активістів. Спочатку в багатьох житлових будинках всі під'їзні двері (а вони практично повсюдно залізні, з електронними ключами) мешканці забезпечили величезними станими засувами. Орки виривають такі двері ланцюгом – спочатку під'їзні, а потім і квартирні.

Якщо логіку таких облав можна зрозуміти, то логіка затримань не піддається жодному аналізу. Будь-якого херсонця затримати можуть просто на вулиці. "Упакувати" та відвезти. Раніше звозили до СІЗО. Тепер – невідомо куди. Але через день (рідко – два-три дні) затриманих відпускають. З кимось розмовляли "з уподобанням", когось зовсім не удостоїли увагою - затримали, посадили, потім відпустили. Постає питання - а навіщо тоді "пакували"? Відповіді немає.

Фото: Олександр Гунько

Що в магазинах та холодильниках

Ще до 1 березня частина магазинів у Херсоні закрилася. З дня окупації жоден АТБ не працює. Інші магазини – як бог на душу покладе. Наприклад, деякі "Еко-Маркети" не закривалися і не закриваються - але частина з них відкрита та порожня, а інша частина торгує більш ніж підозрілим продуктом звідкись із Білорусі та навіть "ЛДНР". Говорити про якийсь графік не доводиться - установа може відкритися і о восьмій ранку, і опівдні, і взагалі не відкритися.

Весь початок березня Херсон провів у чергах, гігантських за розміром, і безглуздих з організації. Люди часто вставали в черзі, гадки не маючи, за чим вони.

Цікаво, як спочатку поводилися господарі магазинів. Одні заздалегідь оголошували, що припиняють працювати і влаштовували роздачу товарів - найчастіше безкоштовно, іноді за символічними цінами. Інші нічого не говорили, але одразу поміняли цінники, піднявши ціни вдвічі-втричі. Було таке, що пивна крамниця, щоби продукція не скисла, роздала все, що було безкоштовно, а наступного дня городяни побачили це безкоштовне пиво в сусідньому магазині – за ціною вдвічі більше, ніж до війни.

Фото: khersonline.net

До квітня ситуація "устаканилася" майже за всіма позиціями. На жаль, діабетики не можуть придбати не тільки інсулін в аптеці, але й їжу, що підходить по дієті. Тяжко не тільки з інсуліном, але взагалі з ліками, навіть банальним "Анальгіном", не кажучи вже про таблетки для гіпертоніків та сердечників. Але загалом із продовольством полегшало - якщо є гроші. Прийшли в норму та ціни.

За рахунок чого стало легше – незрозуміло. Різні овочі-фрукти в місто везуть фермери з області. Білоруські ковбасу та цигарки – ясно звідки. Але як до Херсона потрапляють дніпропетровські яйця – загадка. Адже досі жоден гуманітарний коридор у Херсоні не спрацював. Але, так чи інакше, за наявності грошей херсонці не голодують. І воліють купувати українське – коли є вибір. На жаль, він не завжди.

Розрахунок скрізь йде у гривнях, жодних рублів, якими лякав місцевих жителів депутат Хлань, тут немає. Перевести в готівку гроші можна в банках - це чи не єдині в Херсоні місця, де все ще збираються величезні черги. Крім того, переводять у готівку і приватники - хто за символічні відсотки, хто і зовсім без відсотків.

Що цікаво - адже ми майже не знали, наскільки смачна українська їжа. Все пізнається в порівнянні. Орки з перших днів, поки що мародерили, розкуштували смак українських ковбаси, пива та цигарок. І зараз, коли намагаються виглядати цивілізованими і купують щось у магазині (або на ринку), їх часто і з єдністю запитують: "Вам яке - із Криму чи Білорусі?" Відповідь одна - тільки українське...

Фото: ТСН

Нині у Херсоні складно з куривом українського виробництва. Але цигарки є і російські, і білоруські, і з "ЛДНР". Коли хочеться курити, то купуєш і диміш усе, що є. Але які ж огидні цигарки роблять і курять у недореспублікі! Білоруські трохи кращі, але теж гидкі, як і російські "Ява", "Космос" та інший тютюн. І зараз херсонський курець мало не до сліз радий українським цигаркам будь-якої марки, навіть якщо він до війни їх ніколи в рот не брав.

Ціни сьогодні в Херсоні вищі за довоєнні на 30% майже за всіма позиціями. Деяким вони підскочили і на 50%.

Але все це дуже непередбачувано – більшість магазинів спорожніли і все продається через ринки. А вибираючись на базар, гарний шматок свинини можна купити і за 350 гривень за кіло, і за 70-80 гривень. Так-так, дешевше, ніж до війни. Це, зрозуміло, як пощастить, і залежить від багатьох факторів – не останню роль відіграє, наприклад, те, що з продовольчого ланцюжка частково зникли перекупники.

Чорнобаївка до і після популярності

Про херсонську Чорнобаївку сьогодні, напевно, знає весь світ. Навіть на російській телесмітнику їй приділили багато ефірного часу - там, правда, її чомусь визнали київським селищем "десь у трикутнику Бучі, Києва та Гостомелю". І за їхньою версією, це росіяни "десять і більше разів" розстрілювали там ЗСУ...

Фото: CNN

Але в Херсоні та Україні знали про Чорнобаївку раніше, і з іншого приводу. А саме: там є дуже велика птахоферма. З початку окупації господарство залишилося без електрики. Три мільйони птахів, яких треба годувати та напувати - а комбікорми після вторгнення російської армії немає, і напувалки без світла не працюють, опинилися на межі загибелі. Трупи мільйонів курей могли стати екологічною катастрофою. Тоді птахоферма запропонувала всім охочим приїжджати та забирати курятину. Волонтери приймали замовлення через міськраду і розводилизили непотрошені тушки курок за багатоповерхівками, дитячими будинками та лікарнями.

Чорнобаївська курятина в перші дні окупації допомогла багатьом херсонцям. Десь її роздавали безкоштовно, десь – за символічні 40-50 гривень за птаха. І ось, коли питання екокатастрофи було знято з порядку денного, про Чорнобаївку почали говорити вже з іншого приводу.

Сьогодні, якщо вірити Арестовичу, там уже 17 разів розбомбили колони орків. Хоча місцеві жителі назвуть інше число. У автора цих рядків вікна виходять якраз на Чорнобаївку – і з початку квітня росіянам прилітало від українських захисників практично щодня. А в інші дні, і кілька разів. Тож не 17 і навіть не 20 – набагато більше там дісталося російським.

Жителі Чорнобаївки розповідають (оповідання тижневої давності), як надвечір їде техніка в аеропорт - близько десятка різних військових машин. Стали вони біля магазину щось купити. Там же крутяться місцеві підлітки, питають у солдатів: "А ви в аеропорт їдете?". Ті кажуть, що так. "А чого ви туди їдете?" Солдати відповідають, що "такий наказ". Хлопці починають іржати, і бажають удачі. Військові здивовано запитують: "А що смішного?" та їдуть. Як почало сутеніти, в аеропорт прилітає на ночівлю три вертольоти. А як остаточно стемніло, туди знатно так "прилетіло" від ЗСУ - не лише за вертольотами та технікою, а й за складом з боєзапасом.

Фото: скріншот відео ЗСУ Удары по занятой РФ авиабазе в Чернобаевке

Російським "носіям світу", мабуть, не до сміху - Чорнобаївка їм потрібна до кінця, як єдиний у регіоні відповідний аеропорт для військових вертольотів. А ось місцеві досі потішаються на повну силу. Адже це лише російською ТБ розповідають, як злісні українські неонацисти обстрілюють свої ж міста. Насправді ЗСУ працює настільки акуратно, що сама Чорнобаївка стоїть ціленька - якщо не рахувати кількох будинків, раніше розбитих росіянами.

Як на півдні намагаються зробити "ХереНеР"

Днями голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул звернувся до херсонців зі словами, що Україна про них не забула. "Дорогі мої, ми всіх пам'ятає, про вас пам'ятаємо, вас любить Україна, вас любить Кривий Ріг... ми на вас чекаємо і завжди будемо разом", - сказав він. Він, як і миколаївський голова ОВ Віталій Кім, часто згадують про херсонців, апелюють до них – тоді як херсонська обласна влада з людьми взагалі не спілкується. Що не дивно – говорити з місцевими жителями із Києва не те, що важко, але соромно. Тим більше коли сказати нічого.

Через те, що в українському інформаційному просторі Херсонська область "провисає" (за винятком згаданих звернень Кіма, Вілкула та президента Зеленського) у людей складається враження, що відповідальні чиновники область просто "злили".

Фото: Суспільне В Херсоне российские оккупанты сняли украинский флаг со здания областной государственной администрации.

Це – превалююча думка у місцевих жителів. Тим не менш, прихильників "російського світу" в Херсоні зникла невелика кількість. Їх тут і раніше було небагато. Але з початком війни, з першими вибухами в місті, з танковими обстрілами житлових будинків та іншими російськими "принадами" їх поменшало. І навіть в умовах інформаційного вакууму – а він таки тут не абсолютний – зустрічати "ХНР" хлібом-сіллю херсонці не мають наміру.

Росіяни начебто вже друкують бюлетені, бланки, брошури, плакати та буклети для проведення голосування про створення псевдореспубліки та визнання окупаційних властей.

Але місцеві жителі переконані, що реального голосування росіяни не проводитимуть. Хіба що крім показових ділянок, організованих для "картинки" російського тв. Та й яке голосування, якщо орки не мають навіть бази даних щодо населення, адрес і паспортів (тільки уривчасті дані, зібрані в процесі роздачі гуманітарки)?

З іншого боку, всі розуміють, що реальне голосування росіянам і не потрібне.

Спертися на місцевих колаборантів у Херсоні вони теж не можуть - за майже повною відсутністю таких у місцевій владі. Відомий у Херсоні любитель "російського світу" Стремоусів - постать не лише несерйозна, а й абсолютно незнайома з адміністративною роботою. Здається, що й орки помітили абсолютну неадекватність цього персонажа. Але ж вони - військові, і виконують наказ. Їм наказали, вони знайшли. А що з цього вийде – їм байдуже, адже це вже виходить за межі зарплат та наказів.

Фото: Виктория Рощина Херсон, Украина, апрель 2022 года

І херсонці це чудово розуміють. Тим більше, що з 2014 року у всіх нас перед очима одразу два приклади – "віджаті" орками території Донбасу. Тож у створення ХНР люди не вірять. Куди більш реальною городянам видається друга "ідея" росіян про адміністративне приєднання до окупованого Криму.

Власне, жодної відкритої агітації за створення недореспубліки у Херсоні немає. Натомість періодично – і досить масово! - по місту з'являються листівки, в яких загрожують оркам розправою, а херсонським колаборантам - якщо знайдуться бажаючі "прийти проголосувати" - відповідальністю.

Як би там не було, тут платять гривнями, розвиваються жовто-сині прапори, працюють карти банків України, пенсію листоноші приносять з українського пенсійного фонду.

Херсон лишається Україною.