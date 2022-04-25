СБУ затримала інженера одного з заводів "Укрборонпрому" за підозрою в причетності до коригування вогню

Служба безпеки України затримала інженера одного із заводів державного концерну "Укроборонпром" за ймовірну причетність до ракетного удару по підприємству після того, як він повідомив про наслідки ракетного обстрілу підприємства в РФ. Про це повідомляє пресслужба "Укроборонпрому".

Співробітника викрив підрозділ безпеки самого заводу.

Крім того, затримано ще одного коригувальника вогню по заводах Укроборонпрому. Зрадником виявився колишній співробітник заводу. Він надавав координати для завдання російськими військами ракетних ударів по заводу, а також корегував вогонь після їх нанесення.

“Укроборонпром в ініціативному порядку звернувся до Служби безпеки України з проханням розслідувати справи з підриву обороноздатності України. Концерн взаємодіє та максимально сприяє правоохоронним органам України у встановленні та притягненні до відповідальності осіб, які працюють на державу-агресора”, – повідомив заступник генерального директора з безпеки ДК “Укроборонпром” Роман Забарчук.

Нагадаємо, 14 березня у Києві окупанти обстріляли завод "Антонов" на проспекті Перемоги.