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В Запорізькій обстріли окупанти обстрілювали місця, де анонсували освячення пасок, - ОВА

Окупанти цинічно вели вогонь а потім звинувачували в цьому українськиї воїнів.

В Запорізькій обстріли окупанти обстрілювали місця, де анонсували освячення пасок, - ОВА
Фото: Офіс генпрокурора в Facebook

У неділю, 24-го квітня, в день, коли християни східного обряду святкували Великдень, російські військові продовжили обстріл українських міст цілячи в місця, де анонсували освячення пасок.

Про це повідомляє Запорізька ОВА.

"Близько 10:00 у Василівці почалися обстріли. Ракети, за словами місцевих, прилітали в ті місця, де днями анонсували освячення пасок, а сама атака почалася одразу із початком служби", - сказано у повідомлені за результатами доби.

При цьому росіяни розповсюджують брехливу інформацію про те, що це ніби-то українські воїни стріляють по мирному населенню.

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