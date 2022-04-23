Сьогодні зранку розпочнеться евакуація з Маріуполя до Запоріжжя

23 квітня об 11:00 розпочинається евакуація з Маріуполя до Запоріжжя. Про це повідомляє Маріупольська міськрада.

Збір та посадка людей у транспорт за адресами:

Жінки, діти та люди похилого віку сідають в автобуси – бульвар Шевченка на кільці біля ТРЦ «Порт-Сіті».

Виїзд колони о 12:00 за маршрутом: Маріуполь – Мангуш – Бердянськ – Токмак – Оріхів – Запоріжжя, зазначають в міськраді.

"Звертаємось до маріупольців, які вже виїхали і сьогодні перебувають у безпеці. Якщо у вас залишилися родичі або знайомі в Маріуполі, намагайтеся зв'язатися з ними всіма способами. Телефонуйте, пишіть і кажіть, що є можливість виїхати до Запоріжжя, де безпечно", - йдеться у дописі.