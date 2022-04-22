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"Ми вважаємо, що вони вратували 58 чоловік", – Данілов про моряків з потонулої "Москви"

"Росіяни на своїх загиблих просто не звертають уваги, вони для них – що є, що немає, порожнє місце".

"Ми вважаємо, що вони вратували 58 чоловік", – Данілов про моряків з потонулої "Москви"
Секретар РНБО Олексій Данілов
Фото: УП

За підрахунками української влади, зі знищеного українською ракетою "Нептун" флагмана Чорноморського флоту РФ крейсера "Москва" вдалося врятуватися менш ніж 60 із понад пів тисячі членів екіпажу.

Про це секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов розповів в інтерв’ю УП.

"Ми вважаємо, що вони врятували 58 чоловік. Ми не можемо це стверджувати, але попередньо виходить, що так. Але вони це приховують. Всього було на крейсері 510 чоловік", – сказав Данілов.

Він назвав одну із причин, чому в РФ не дають інформації про втрати на "Москві".

"Якщо людини немає, нема що ховати, не потрібно проводити якусь церемонію. Пропав безвісти, зник. Ось така політика у росіян", – зазначив секретар РНБО.

"Там загинуло дуже багато росіян. Чим ми ще відрізняємося? Ми глибоко шануємо всіх наших хлопців і дівчат, які, на жаль, гинуть на цій війні. А росіяни на своїх загиблих просто не звертають уваги, вони для них – що є, що немає, порожнє місце", – додав Олексій Данілов.

Нагадаємо, в ніч на 14 квітня у Чорному морі затонув флагман Чорноморського флоту РФ ракетний крейсер "Москва". Він був ушкоджений увечері 13 квітня українськими протикорабельними крилатими ракетами "Нептун". Судно почало горіти в Севастопольській бухті.

На початку війни крейсер "Москва" разом з патрульним кораблем ЧФ РФ "Василь Биков" висунули вимогу здатися захисникам острова Зміїний. На що ті відповіли вже легендарною фразою "Русский военный корабль, иди нах..й!"

20 квітня з’явилася інформація, що вирахувано приблизні координати російського крейсера "Москва" на дні моря. Рештки "Москви" знаходяться в орієнтовних координатах 44°56' N 31°44' E на глибині 50-60 метрів. Зокрема, про це стало відомо через аномальну активність рятувальних та водолазних кораблів Чорноморського флоту РФ у 75 км на південний захід від мису Тарханкут. Це вказує на проведення операції.

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