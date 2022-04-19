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Співробітників Фельдман-Екопарку, які зникли на початку березня, знайдено мертвими

Їх розстріляли росіяни.

Співробітників Фельдман-Екопарку, які зникли на початку березня, знайдено мертвими
Фото: nashemisto.dp.ua

Двох співробітників Фельдман-Екопарку під Харковом, які зникли безвісти на початку березня, знайдено мертвими. Їх застрелили російські військові.

Про це повідомляється на сторінці екопарку в фейсбуці.

"Ми їх довго шукали, підключали правоохоронців, до останнього сподівалися, що не сталося непоправного і вони змогли вижити, виїхати... Але вчора ми отримали підтвердження, що їхні тіла знайдено. Наших хлопців розстріляли вороги, а тіла забарикадували у підсобному приміщенні", - йдеться в повідомленні.

Двоє співробітників залишилися доглядати так годувати тварин навіть під обстрілами росіян.

"Світла пам'ять цим прекрасним мужнім людям, щирі співчуття їхнім рідним і близьким. Ми віримо в те, що нелюди, які вчинили це, обов'язково будуть покарані!", - повідомили в екопарку.

Нагадаємо, через постійні обстріли та бомбардування росіян "Фельдман Екопарк" під Харковом припинив існування. Зоопарк неодноразово зазнавав обстрілів, унаслідок яких загинули троє співробітників та частина тварин.

5 квітня у "Фельдман-Екопарку" повідомили, що внаслідок масованих обстрілів і бомбардувань зруйновано багато вольєрів, тому співробітники не виключають можливості приспання великих хижаків (левів, тигрів, ведмедів). Увечері того самого дня Олександр Фельдман повідомив, що свою допомогу запропонували багато людей і з Харкова та інших міст України, і з-за кордону і, незважаючи на обстріл, із території екопарку почали вивозити великих тварин.

До початку війни колекція "Фельдман-Екопарку" налічувала понад 300 видів тварин.

Російські військові вкрали з екопарку овочі, які призначалися для тварин.

"Фельдман Екопарк" – це благодійний проєкт, що відомий не лише в Україні. Він поєднував допомогу тваринам, терапію для дітей з особливими потребами, реабілітаційну, науково-дослідну та освітню бази, а також дозвілля для любителів природи.

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