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П’ять танків противника, один з яких – командирський знищили житомирські десантники

Бійці протягом двох днів вели запеклі бої на одному з важливих напрямків.

П’ять танків противника, один з яких – командирський знищили житомирські десантники
Фото: Генштаб

Бійці 95-ої окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ знищили 5 танків російських окупантів.

Про це повідомило командування Десантно-штурмових військ.

"... Протягом двох днів запеклих боїв на одному з важливих напрямків знищили п’ять танків противника, один з них командирський", - зазначили військові.

Командування оприлюднило відео з результататами роботи бійців.

Нагадаємо, напередодні десантники з Донеччини знищили "Стугною-П " три одиниці ворожої техніки.

За даними Генштабу ЗСУ, російські окупанти від початку повномасштабного вторгнення в Україну вже втратили 725 танків.

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