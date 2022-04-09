За сьогодні гуманітарними коридорами евакуювали 4532 людини

За 9 квітня гуманітарними коридорами вивезли 4532 людини. З Маріуполя до Бердянська власним транспортом та звідти автобусами до Запоріжжя евакуювалися 3 425 осіб.

Про це повідомили в Офісі президента.

Із міст Запорізької області – Пологів, Василівки, Бердянська, Токмака, Мелітополя та Енергодара – виїхали 3233 особи.

"Також вдалося звільнити захоплені автобуси та евакуювати людей із міста Мелітополя. В Запоріжжя було вивезено 529 місцевих мешканців", – йдеться у повідомленні.

Автобуси для евакуації людей із Бердянська, Токмака та Енергодара довелося повернути до Запоріжжя, бо окупанти відмовилися пропустити їх за попередньо погодженим маршрутом. Завтра буде повторна спроба дістатися цих міст для евакуації наших громадян.

З міст Лисичанська, Сєвєродонецька, Рубіжного, Кремінної та Попасної Луганської області вдалося евакуювати 578 людей.

Нагадаємо, на сьогодні було погоджено 10 коридорів для евакуації. Насамперед виїжджати закликають мешканців Донецької, Харівської та Луганської областей, адже за цими напрямками росіяни можуть влаштувати ще більше загострення.

Інформація щодо погоджених на завтра коридорів зʼявиться вранці.