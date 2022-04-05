В Ірпені знайшли вбитих дітей у віці до 10 років з ознаками зґвалтування та катувань, – Денісова

У дитячому таборі "Пролісок" на Київщині знайдено 5 трупів зі зв'язаними за спиною рукам

На звільнених від окупантів українських територіях фіксуються масові випадки катувань мирного населення. Так, в Ірпені виявлено вбитих дітей у віці до 10 років з ознаками зґвалтування та катувань.

Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

Окрім того, в дитячому таборі "Пролісок" на Київщині три тижні була база підрозділу армії рашистів. У підвалі корпусу знайдено 5 трупів зі зв'язаними за спиною руками. Їх катували, а потім убили. Одному із загиблих проламали череп ударами прикладу. Інші були застрелені в потилицю або груди.

У селі Вікторівка на Чернігівщині, яке було в окупації 25 днів, російські військові тримали людей у підвалі як заручників – від літніх людей до новонароджених.

"Аби набрати хоча б відро води, селян відправляли під конвоєм. Не давали жодних ліків навіть тим, чиє життя залежить від певних медикаментів. Людина, хвора на астму, – померла, її тіло поховали поряд у лісі", – розповіла українська омбудсман.

і на місцях колишніх стоянок ворога вже

За даними Людмили Денісової, через нелюдські умови життя та принесені окупантами інфекції, поширилася низка хвороб, серед яких – вітряна віспа.

Денісова нагадала, що катування та вбивства мирного населення є злочином проти людяності та військовим злочином відповідно до статей 7 та 8 Римського статуту міжнародного кримінального суду, за які рашистів очікує Міжнародний військовий трибунал.

Українська омбудсман закликала міжнародні комісії з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну врахувати ці факти.