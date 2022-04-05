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В Ірпені знайшли вбитих дітей у віці до 10 років з ознаками зґвалтування та катувань, – Денісова

У дитячому таборі "Пролісок" на Київщині знайдено 5 трупів зі зв'язаними за спиною рукам

В Ірпені знайшли вбитих дітей у віці до 10 років з ознаками зґвалтування та катувань, – Денісова
Фото: Макс Требухов

На звільнених від окупантів українських територіях фіксуються масові випадки катувань мирного населення. Так, в Ірпені виявлено вбитих дітей у віці до 10 років з ознаками зґвалтування та катувань.

Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

Окрім того, в дитячому таборі "Пролісок" на Київщині три тижні була база підрозділу армії рашистів. У підвалі корпусу знайдено 5 трупів зі зв'язаними за спиною руками. Їх катували, а потім убили. Одному із загиблих проламали череп ударами прикладу. Інші були застрелені в потилицю або груди.

У селі Вікторівка на Чернігівщині, яке було в окупації 25 днів, російські військові тримали людей у підвалі як заручників – від літніх людей до новонароджених. 

"Аби набрати хоча б відро води, селян відправляли під конвоєм. Не давали жодних ліків навіть тим, чиє життя залежить від певних медикаментів. Людина, хвора на астму, – померла, її тіло поховали поряд у лісі", – розповіла українська омбудсман.

У Конотопському районі Сумської області на місцях колишніх стоянок ворога вже знайшли щонайменше трьох закатованих мирних українців.

За даними Людмили Денісової, через нелюдські умови життя та принесені окупантами інфекції, поширилася низка хвороб, серед яких – вітряна віспа.

Денісова нагадала, що катування та вбивства мирного населення є злочином проти людяності та військовим злочином відповідно до статей 7 та 8 Римського статуту міжнародного кримінального суду, за які рашистів очікує Міжнародний військовий трибунал.

Українська омбудсман закликала міжнародні комісії з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну врахувати ці факти.

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