Внаслідок війни в Україні загинули вже 165 дітей

Станом 5 квітня 2022 року з початку вторгнення Російської Федерації в Україні загинуло 165 дітей та постраждало 266 дітей. Про це свідчать дані Єдиного реєстру досудових розслідувань, а також інших джерел, які потребують підтвердження, заявила омбудсмен Людмила Денісова.

"Фактичну кількість загиблих і поранених дітей встановити не є можливим через те, що в українських містах окупаційні війська ведуть активні бойові дії", - зазначила омбудсмен.

Нагадаємо, одна дитина загинула під час вчорашніх обстрілів Миколаєва касетними бомбами. Загалом жертвами обстрілів стали 10 людей. 60 поранені.