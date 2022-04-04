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Запрацював Telegram-канал, де збирають інформацію про російських мародерів

Технології дозволять знайти кожного.

Запрацював Telegram-канал, де збирають інформацію про російських мародерів
Фото: Макс Требухов

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров закликав надсилати фото та відео російських військових, які вчиняли злочини в українських містах.

Про це Михайло Федоров написав у Telegram

«Вони грабували та вбивали мирних людей у Бучі, Ірпені, Гостомелі… і після цього відправляли все награбоване своїм сім'ям. Їхні обличчя зафіксувала камера в офісі служби доставки в Білорусі. Більшість цих убивць вже знайдено завдяки штучному інтелекту, – зазначив він. – Ще сотні фотографій та відео з обличчями зараз в обробці. Буде знайдено кожного, хто вбивав ні в чому невинних українців у нас вдома».

«Надсилайте сюди @ruskie_vbyvtsi фото/відео вбивць російської армії, піднімайте камери спостереження, які встигли зафіксувати їхні обличчя, підніміть відео та фото, які вдалося зробити, – закликав міністр. – Ми ніколи цього не вибачимо. Технології дозволять знайти кожного».

Нагадаємо, що в місті Наровля (Білорусь) окупанти облаштували базар, де продають здобуте шляхом мародерства в Україні майно (пральні та посудомийні машини, холодильники, прикраси, автомобілі, велосипеди, мотоцикли, посуд, килими, витвори мистецтва, дитячі іграшки, косметика). 

Зазначимо, що 12 березня стало відомо, що окупанти з Росії отримали вказівку від керівництва перейти на "самозабезпечення". Таким рішенням армія РФ фактично легалізувала мародерство. 

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