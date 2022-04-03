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2-го квітня Повітряні Сили знищили 2 літаки, вертоліт та 4 крилаті ракети

Ударна авіація під прикриттям винищувачів продовжує наносити ракетно-бомбові удари по скупченню військ, колонах техніки, логістичних центрах та живій силі окупантів.

2-го квітня Повітряні Сили знищили 2 літаки, вертоліт та 4 крилаті ракети
Фото: Держспецзв'язку

2-го квітня Повітряні Сили знищили 2 літаки, вертоліт та 4 крилаті ракети 

За попередню добу, 2 квітня, Повітряні Сили Збройних сил України уразили вісім повітряних цілей

Про це повідомляє Командування Повітряних сил

Зокрема, були знищені: – 2 літаки (попередньо винищувачі-бомбардувальники Су-34);– 1 вертоліт;– 1 БпЛА (оперативно-тактичного рівня);– 4 крилаті ракети.

«Ударна авіація під прикриттям винищувачів продовжує наносити ракетно-бомбові удари по скупченню військ, колонах техніки, логістичних центрах та живій силі окупантів», – зазначає Командування Повітряних сил. 

Нагадаємо, загальні бойові втрати російських військ в Україні з 24 лютого по 2 квітня орієнтовно склали близько 17800 осіб. Також окупанти втратили 631 танк, 1776 бойових броньованих машин, 317 артилерійських систем, 100 РСЗВ, 54 засобів ППО. 

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