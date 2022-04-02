В деяких громадах Броварського району ввводиться комендантська година до 5 квітня

У Баришівській, Великодимерській та Калитянській громадах Броварського району Київської області вводиться комендантська година на дві доби - з 21.00 2 квітня до 06.00 5 квітня. Про це повідомив мер Броварів Ігор Сапожко.

У решті громад, за його словами, час комендатської години залишається звичним - з 21.00 2 квітня до 06.00 3 квітня.

"Пам'ятайте: у цей час заборонено перебувати на вулиці та у громадських місцях без документів та спеціальної посвідчень. Виняток - необхідність перейти в укриття під час повітряної тривоги", - зазначив Сапожко.

Нагадаємо, за даними Генштабу, з Броварського напрямку на територію Курської області Російської Федерації було виведено частину підрозділів зі складу 2-ї загальновійськової армії. Інші підрозділи перебувають у готовності до висування в в напрямку російського кордону.