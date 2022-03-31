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Армія Росії викрала щонаймене 11 українських мерів та вісьмох муніципальних чиновників

Список вчинених окупантами злочинів розширюється. 

Армія Росії викрала щонаймене 11 українських мерів та вісьмох муніципальних чиновників
Фото: EPA/UPG

За час повномасштабного вторгнення російські війська викрали в Україні принаймні 11 мерів та вісьмох муніципальних посадовців.

Про це в Twitter повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

"Викрадення цивільних є грубим порушенням міжнародного права. Список злочинів, вчинених Росією та її посадовцями, продовжує розширюватись. Всі вони будуть притягнені до відповідальності", – заявив він.

Нагадаємо, мера Мелітополя, якого росіяни викрали на початку березня, вдалося обміняти. В Херсонській області, крім мирних мешканців, викрадено мера Голої Пристані

Російські війська намагаються схилити обраних українцями мерів на бік окупантів, але вони чинять спротив та відмовляються співпрацювати з ворогом. 

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