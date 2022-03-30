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В Ірпіні дуже багато мін, виявляють навіть заміновані трупи, – МВС

Багато людей відмовляються виїжджати, їх шукають у підвалах. 

В Ірпіні дуже багато мін, виявляють навіть заміновані трупи, – МВС

У місті Ірпінь Київської області правоохоронці виявляють дуже багато мінувань і розтяжок, знаходять навіть заміновані трупи.

Про це заявив радник глави МВС України Вадим Денисенко, пише Укрінформ.

“Багато питають про Ірпінь – там дуже багато мін. Дуже багато мінувань, розтяжок, заміновані навіть трупи знаходимо. Тому просто величезне прохання до всіх тих, хто хоче повернутися до свого будинку, подивитися, що там – почекайте трошки. Потім буде офіційно сказано, що можна у місто заходити”, – зазначив радник глави МВС.

За його словами, наразі там є багато людей, які відмовляються виїжджати, і поліція шукає їх у підвалах. 

Денисенко уточнив, що правоохоронці намагаються з ними говорити для того, щоб їх відвезти у безпечне місце.

Нагадаємо, 28 березня мер Ірпеня Олександр Маркушин заявив про звільнення міста від російських окупантів, водночас там ще будуть тривати зачистки.

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