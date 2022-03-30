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На Рівненщині досі гасять пожежу після ракетного удару по нафтобазі

Розповсюдження вогню немає

Фото: Віталій Коваль

Рівненські рятувальники досі гасять пожежу після ракетного удару по нафтобазі у понеділок ввечері.

Про це повідомив голова ОВА Віталій Коваль.

"Пожежу локалізували. Розповсюдження вогню немає. Вогнеборці дотушують один із осередків пожежі", – написав керівник Рівненщини у телеграм-каналі.

Фото: Віталій Коваль

Напередодні ввечері Державна служба з надзвичайних ситуацій показала наслідки обстрілу окупантами складів із продуктами харчування у Броварах на Київщині. На них зберігалися запаси практично всіх мережевих магазинів: Сільпо, АТБ, Фуззі Фуд тощо. Склади були вщерть заповнені, продукцію довелося утилізувати.

За словами керівника ДСНС Київщини, постраждалих унаслідок пожежі нема, але збитки – шалені.

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