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ЗСУ в 12 раз накрили вогнем окупантів в Чонобаївці, - Арестович

Попередній удар по окупантах був днем раніше

ЗСУ в 12 раз накрили вогнем окупантів в Чонобаївці, - Арестович
Присутність російських вертольотів у Чорнобаївці
Фото: Planet Labs/The Times

Українські захисники 12 раз вдарили по російських військах, які зосереджені в Чорнобаївці Херсонської області.

Про це повідомив радник Офісу Президента України Олексій Арестович у Фейсбук.

"Ну і, нарешті, приємний, хоч і закономірний сюрприз - Чорнобаївка 12, сталася і продовжує ставатися прямо зараз", - написав він.

Нагадаємо, 27 березня Збройні сили України водинадцяте атакували сили загарбників, зосереджені в Чорнобаївці.

До того, 24 березня в Чорнобаївці ЗСУ знищили командувача 49 армії РФ Якова Резанцева.

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