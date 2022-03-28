ЗСУ в 12 раз накрили вогнем окупантів в Чонобаївці, - Арестович

Попередній удар по окупантах був днем раніше

Українські захисники 12 раз вдарили по російських військах, які зосереджені в Чорнобаївці Херсонської області.

Про це повідомив радник Офісу Президента України Олексій Арестович у Фейсбук.

"Ну і, нарешті, приємний, хоч і закономірний сюрприз - Чорнобаївка 12, сталася і продовжує ставатися прямо зараз", - написав він.

Нагадаємо, 27 березня Збройні сили України водинадцяте атакували сили загарбників, зосереджені в Чорнобаївці.

До того, 24 березня в Чорнобаївці ЗСУ знищили командувача 49 армії РФ Якова Резанцева.