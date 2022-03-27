СБУ затримала політолога Погребинського, соратника Медведчука

У нього провели обшуки.

Служба безпеки України затримала проросійського політолога Михайла Погребинського, який часто виступав на російських пропагандистських каналах.

Про це повідомили радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко і журналіст Андрій Цаплієнко.

Раніше у нього відбулися обшуки.

Бізнесмен Сіяр Куршутов розповів, що у Погребинського під час обшуків знайшли сфальсифіковані опитування про те, що президента РФ Володимира Путіна підтримує 46% українців.

Політолога пов'язують із олігархом Медведчуком, з яким він підтримував дружні стосунки. Погребинського підозрюють у державній зраді та незаконному збагаченні.

Нагадаємо, Личаківський районний суд Львова заочно призначив утримання під вартою одного з лідерів "ОПЗЖ" Віктора Медведчука, який зник після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.