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З Донеччини вдалося евакуювати близько 600 жителів, - Гайдай

Також в область завезли близько 160 тонн гуманітарної допомоги.

З Донеччини вдалося евакуювати близько 600 жителів, - Гайдай
Фото: .facebook.com/sergey.gaidai.loga

Близько 600 жителів Донецької області вдалося вивезти гуманітарним коридором.

Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"Режим тиші" сьогодні погодили з Сєвєродонецька, Лисичанська, Рубіжного, Попасної та Гірської громади (зокрема Нижнє). Проте вдалося організувати евакуацію також з Кремінної, звідти вивезли 52 людини. У підсумку вдалося вивезти 100 осіб автобусами +40 власним транспортом з Рубіжного, з Сєвєродонецька - 70, Лисичанська - 150", - зазначив Гайдай.

Він додав, що нарешті гуманітарним коридором змогли скористатися жителі Попасної. З міста змогли евакуювати 50 осіб.

Ще 104 людини вивезли з Гірської громади. Зокрема, вдалося евакуювати всіх пацієнтів психоневрологічного інтернату зі селища Нижнє. Раніше інтернат неодноразово обстрілювали російські окупанти, розповів очільник Донеччини.

Також сьогодні Донеччина отримала ще 160 тонн гуманітарної допомоги, серед якої - продукти харчування, медикаменти і засоби гігієни, повідомив Сергій Гайдай.

Нагадаємо, сьогодні влада Чернігова оголосила, що планує вивозити понад чотири десятки тяжкопоранених, яких не можна оперувати на місці. Але це важко зробити, оскільки місто перебуває в оточенні.

Поблизу Василівки у Запорізькій області окупанти створили багатокілометровий затор, у якому перебувають автівки біженців із Маріуполя, евакуаційні автобуси, які вивозять людей із Бердянська до Запоріжжя, карети "швидких" із пораненими дітьми. Росіяни проводять поглиблений огляд тих, хто перетинає їхній блокпост, і тим самим створюють перешкоди для швидкого руху колони.

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