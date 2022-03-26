Вранці ворожі війська завдали удару по Житомиру (оновлено)
Вранці ворожі війська завдали удару по Житомиру (оновлено)
Тарас Чмут: Люди важливіші, ніж залізо. Але людська компонента має посилюватися технічною складовою
Тарас Чмут: Люди важливіші, ніж залізо. Але людська компонента має посилюватися технічною складовою
Німеччина передала Україні 1500 зенітно-ракетних комплексів "Стріла" та 100 кулеметів MG3
Німеччина передала Україні 1500 зенітно-ракетних комплексів "Стріла" та 100 кулеметів MG3
Збройні сили взяли в полон снайперку "Багіру" з ОРДЛО, яка розстрілювала українських полонених у 2014 році
Збройні сили взяли в полон снайперку "Багіру" з ОРДЛО, яка розстрілювала українських полонених у 2014 році
Гучні заяви, що в Росії закінчуються ресурси у війні проти України - це неправда, - Грузевич
Гучні заяви, що в Росії закінчуються ресурси у війні проти України - це неправда, - Грузевич
На Полтавщині поліція вилучила в жителів 11 танків, а також кулемети, гвинтівки, гранати і кілька тисяч патронів
На Полтавщині поліція вилучила в жителів 11 танків, а також кулемети, гвинтівки, гранати і кілька тисяч патронів
Ключові бої цієї ночі відбувалися на Київщині, – радник міністра внутрішніх справ
Ключові бої цієї ночі відбувалися на Київщині, – радник міністра внутрішніх справ
ЗСУ повідомили про утворення локальної "Чорнобаївки" на Сумщині
ЗСУ повідомили про утворення локальної "Чорнобаївки" на Сумщині
ГоловнаСуспільствоВійна

У Києві та області від вечора суботи до ранку понеділка – комендантська година

Містом може пересуватися тільки транспорт за спецперепустками.

У Києві та області від вечора суботи до ранку понеділка – комендантська година

Комендантська година в Києві та області, згідно з рішенням військового командування, знову буде посилена. 

Про це повідомив міський голова української столиці Віталій Кличко.

Комендантська година триватиме з 20:00 сьогоднішнього вечора до 7:00 ранку понеділка - 28 березня.

Містом під час комендантської години може пересуватися тільки транспорт за спецперепустками.

“Кияни можуть вийти на вулицю тільки, щоб пройти до укриття за сигналу тривоги. Громадський транспорт, магазини, аптеки, заправки не працюватимуть”, – зазначив він.

Нагадаємо, у КМДА повідомили, що ніч проти 26 березня у столиці минула спокійно

Водночас У Київській області цієї ночі були повітряні тривоги по всій області. У Бучанському районі окупанти вели обстріли "градами" та ракетами Білогородської громади і Святопетрівського.

Тривали бої в Макарові, Ірпені, Гостомелі. Активізуються ворожі ДРГ, а ворог намагається проводити ротацію. У Броварському районі ніч минула тихо.

Славутич – ізольований, у нього увійшли російські війська. Окупанти захопили міську лікарню і, згідно з останньою інформацією, викрали мера міста.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також