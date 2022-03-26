У Києві та області від вечора суботи до ранку понеділка – комендантська година

Містом може пересуватися тільки транспорт за спецперепустками.

Комендантська година в Києві та області, згідно з рішенням військового командування, знову буде посилена.

Про це повідомив міський голова української столиці Віталій Кличко.

Комендантська година триватиме з 20:00 сьогоднішнього вечора до 7:00 ранку понеділка - 28 березня.

Містом під час комендантської години може пересуватися тільки транспорт за спецперепустками.

“Кияни можуть вийти на вулицю тільки, щоб пройти до укриття за сигналу тривоги. Громадський транспорт, магазини, аптеки, заправки не працюватимуть”, – зазначив він.

Нагадаємо, у КМДА повідомили, що ніч проти 26 березня у столиці минула спокійно.

Водночас У Київській області цієї ночі були повітряні тривоги по всій області. У Бучанському районі окупанти вели обстріли "градами" та ракетами Білогородської громади і Святопетрівського.

Тривали бої в Макарові, Ірпені, Гостомелі. Активізуються ворожі ДРГ, а ворог намагається проводити ротацію. У Броварському районі ніч минула тихо.

Славутич – ізольований, у нього увійшли російські війська. Окупанти захопили міську лікарню і, згідно з останньою інформацією, викрали мера міста.