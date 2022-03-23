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Внаслідок обстрілу Шевченківського району Києва госпіталізовано одну людину

Загоряння та руйнування будинків відбулось за кількома адресами. 

Внаслідок обстрілу Шевченківського району Києва госпіталізовано одну людину
Фото: надано Товариством Червоного Хреста України

Внаслідок ворожого обстрілу Шевченківського району Києва була поранена одна людина. Її госпіталізували, повідомили в пресслужбі ДСНС.

Повідомлення до рятувальників про загоряння та руйнування будинків у Шевченківському районі надійшло о 7:30. 

"За кількома адресами, внаслідок ворожого обстрілу, сталось загоряння та руйнування приватних будинків, гаражів та багатоповерхівок. Також сталося займання у складському приміщенні. Станом на 11:00 пожежі ліквідовані. Тривають роботи щодо розбирання конструкцій", – зазначили в ДСНС.

Нагадаємо, що сьогодні війська РФ також обстріляли Святошинський район. Обстрілів зазнав торговий центр, будинки приватного сектору та багатоповерхівки. 

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