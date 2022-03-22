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Львівські митники арештували поїзд, який прямував до України з гуманітарним вантажем

Допомога доставлялася з Польщі.

Львівські митники арештували поїзд, який прямував до України з гуманітарним вантажем
Фото: ОПУ

Львівські митники арештували поїзд, який прямував до України з гуманітарним вантажем. Про це повідомив директор департаменту сталого розвитку та внутрішніх комунікацій Укрзалізниці Ігор Котелянець.

"Прямо зараз на станції Мостиська-2 працівники Львівської митниці знову затримали наш український поїзд, який везе гуманітарну допомогу з Польщі в Україну. У вагонах ми веземо ліки, продукти та речі для мешканців Харкова, гуманітарний вантаж в Одесу, корми для тварин", - написав Котелянець.

За його словами, арештували поїзд №35/36 "Перемишль - Одеса", а митники змушують вивантажувати з потяга коробки просто посеред поля.

Нагадаємо, що 22 березня уряд спростив процедуру ввезення гуманітарної допомоги з-за кордону. Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук повідомляла, що для ввезення гумвантажів потрібна наразі лише декларація на митниці. 

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