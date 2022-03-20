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ЗСУ на Вінничині збили російську ракету

Активних бойових дій в області не ведеться.

ЗСУ на Вінничині збили російську ракету
Фото: facebook.com/borzov.s.s

У неділю, 20 березня, над Вінницькою областю збили ракету російських окупантів.

Про це повідомив голова Вінницької ОВА Сергій Борзов у Telegram.

"У Вінницькій області спокійно. Активних бойових дій не ведеться. Наші ЗСУ продовжують збивати ракети над Вінницькою областю. Тільки що збита російська ракета", - заявив він.

Нагадаємо, що 18 березня у Вінницькій області українські військові збили три ракети окупантів.

Також Вінницьку область уранці 15 березня обстріляли ракетами. За словами Борзова, постраждалих нема, ракета не влучила в будівлі.

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