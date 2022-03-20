Російських окупантів - "відказників" залякують репресіями проти родичів, - ГУР Міноборони

На Херсонщині та Миколаївщині збільшується кількість російських військових, які відмовляються від подальшої участі у війні.

На Херсонщині та Миколаївщині в підрозділах російських військ, які брали участь у безпосередніх бойових зіткненнях із Збройними силами України, збільшується кількість так званих "відказників".

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.

Відчувши на собі спротив захисників України та зрозумівши свої найближчі перспективи, окупантів вже не цікавить легкий заробіток та можливість мародерства, які їм обіцяли перед вторгненням.

Українська розвідка фіксує збільшення відмов російських військових від подальшої участі у війні. "Освободітєлі" масово звертаються до своїх родичів з проханням посприяти їх поверненню додому. Також раніше повідомлялося, що окупанти шукають “українські патрони”, щоб ними прострелити собі ноги і потрапити в госпіталь.

Командири ворожих підрозділів намагаються ізолювати "відказників" від решти особового складу та тримати під охороною. Їх залякують кримінальною відповідальністю та репресіями проти родичів у Росії.

На батьківщині ж після звернення родичів "відказників" до військових частин їх запевняють, що з солдатами все добре і вони перебувають на території окупованого Криму.

ГУР Міноборони нагадує, що за здійснення військових злочинів проти народу України всі винні будуть притягнуті до відповідальності, і радить окупантам якнайшвидше складати зброю та шукати можливість здаватися в полон.

"Це - єдина можливість зберегти своє життя та уникнути репресій з боку російської влади", - наголосили в ГУР.

Нагадаємо, раніше СБУ СБУ розсекретила військову тактику російських окупантів - "отримали п*здюлів від України – і сховалися".

Раніше було оприлюднено перехоплену розмову російського військового із рідними, із якої зрозуміло, що за зарплату окупанта в Росії можна купити лише унітаз.