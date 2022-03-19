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Окупанти викрали херсонського бізнесмена, який волонтерив

У його кафе російські окупанти провели "обшук".

Окупанти викрали херсонського бізнесмена, який волонтерив
Фото: Телеграм Костянтина Риженка

Росіяни викрали херсонського бізнесмена Олексія Постола, його місцезнаходження невідоме.

Про це повідомили його друзі, інформує журналіст Костянтин Риженко.

Вранці 19 березня в соцмережах Олексія, який волонтерив із перших днів вторгнення, з'явилось дивне повідомлення, ніби він перейшов на бік Росії. Друзі відразу зрозуміли, що щось не так. 

Виявилось, що в кафе Олексія російські окупанти провели "обшук". Місцезнаходження Постола наразі невідоме.

"Це вже не перша загроза херсонським волонтерам. Росіяни прагнуть залякати активних, аби в місті "гумдопомогу" роздавали виключно росіяни або підконтрольні їм місцеві. Наразі маємо інформацію про те, що з загарбниками погодились "співпрацювати" проросійськи налаштовані херсонці", - додав Риженко.

Нагадаємо, що 14 березня в Херсоні спалили будинок секретарки міської ради Галини Лугової.

У Херсоні представники Росгвардії та спеціальних загонів швидкого реагування почали погрожувати проукраїнським активістам, журналістам і колишнім військовим.

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