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У Києві спостерігається задимлення, містян попросили лишатися вдома

Якість повітря в межах норми, але без потреби краще не виходити. 

У Києві спостерігається задимлення, містян попросили лишатися вдома
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

У суботу вранці в Києві зʼявилося незначне задимлення. За даними фахівців, якість повітря нормальна, але мешканців просять не відчиняти вікна і не виходити з дому без потреби.

Про це повідомили в КМДА

Задимлення повʼязане з відсутністю вітру. Радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко додав, що дим іде зі сміттєзвалища біля Нових Петрівців, яке нині догорає.

"Тільки-но вітер зʼявиться, смог від роботи теплоелектростанцій і димів від загорянь в околицях Києва розвіється. У Чорнобильській зоні, з погляду пожежної ситуації, все спокійно. Радіаційний фон у нормі", – зазначив він. 

У ДСНС підкреслили, що смог сьогодні не є причиною для паніки в суспільстві. 

Так, станом на 07:00 19  березня в Київській області не зафіксовано пожеж в екосистемах, у Зоні відчуження та поблизу ЧАЕС. Рятувальники також закликали припинити палити сухостої. 

Нагадаємо, чотири дні тому ворог обстріляв селище Нові Петрівці, що неподалік Києва. Росіяни застосовували важку артилерію. 

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