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Зеленський: Ми готові забеспечувати тишу і вивозити людей, але російські військові не припиняють обстріли

Попри обстріли росіян, вдалося евакуювати більше 6 тис. мешканців Маріуполя.

Зеленський: Ми готові забеспечувати тишу і вивозити людей, але російські військові не припиняють обстріли
Фото: ОПУ

Президент Володимир Зеленський наголосив, що українська сторона готова забезпечити режим тиші для евакуації мешканців міст, які обстрілює Росія.

Про це він заявив у відеозверненні.

Президент зазначив, що в середу, 16 березня, гуманітарні коридори, на жаль не працювали, оскільки російські військові не припиняли обстріли та не гарантували безпеку.

"Ми готові забеспечувати тишу. Ми готові вивозити людей і направляти гуманітарні вантажі. Але ми не можемо підставляти людей під розстріл на дорозі. Під те, що для російських військових немає такого воєнного злочину, який би вони не здійснили", - наголосив Зеленський.

Він зазначив, що попри обстріли росіян вдалося евакуювати більше 6 тис. мешканців Маріуполя.

"Ми забираємо маріупольців, яким вдалося вирватися, у Бердянськ, у Запоріжжя. Всього за цю добу вдалося перевезти більше 6 тис. маріупольців, із них більше 2 тис. - це діти. Однак, російські військові намагалися зірвати і цей рух - вони відкрили мінометний вогонь по ділянці між Василівкою і Кам'янським. Тільки дивом загиблих немає. П'ятеро українців, на жаль поранено. З них - двоє дітей", - розповів Зеленський.

Нагадаємо, Україна не отримала відповіді від Міжнародного Червоного Хреста щодо відкриття гуманітарних коридорів 16 березня.

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