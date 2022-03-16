Подоляк: Відбувається контрнаступ ЗСУ, який кардинально змінює диспозиції сторін
Подоляк: Відбувається контрнаступ ЗСУ, який кардинально змінює диспозиції сторін
У різних районах Києва пролунали вибухи, загорілись три багатоповерхівки і загинуло четверо людей (оновлено)
У різних районах Києва пролунали вибухи, загорілись три багатоповерхівки і загинуло четверо людей (оновлено)
"Лягло куди треба": Міноборони оприлюднило відео роботи української артилерії
"Лягло куди треба": Міноборони оприлюднило відео роботи української артилерії
Кім похвалився трофеями, які українські захисники здобули на миколаївському напрямку
Кім похвалився трофеями, які українські захисники здобули на миколаївському напрямку
«Что, украинское племя, вымираете?» Як білоруський письменник Сергій Прилуцький з родиною жили та евакуювалися з Бучі
«Что, украинское племя, вымираете?» Як білоруський письменник Сергій Прилуцький з родиною жили та евакуювалися з Бучі
Нічні обстріли Одещини та Вінниці: є поранені
Нічні обстріли Одещини та Вінниці: є поранені
У Маріуполі українські захисники “косять” російських морпіхів, – прикордонники
У Маріуполі українські захисники “косять” російських морпіхів, – прикордонники
ЗСУ майже повністю знищили бригаду морської піхоти росіян, - журналіст
ЗСУ майже повністю знищили бригаду морської піхоти росіян, - журналіст
ГоловнаСуспільствоВійна

До Запоріжжя прибуло 6426 маріупольців

З них - 2039 дітей

До Запоріжжя прибуло 6426 маріупольців
Ірина Верещук
Фото: Скіншот відео

Сьогодні до Запоріжжя з Маріуполя прибуло 6426 людей. З них - 2039 дітей. Про це повідомила міністерка реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук. 

"Зважаючи на ситуацію, було організовано збір людей, які вибралися з заблокованого Маріуполя до Бердянська. Зараз уже всі 15 автобусів з маріупольцями доїхали до Запоріжжя, де їм надається необхідна допомога. Сьогодні до Запоріжжя прибуло 6426 маріупольців. З них 2039 наших діток. Колони з людьми і зараз продовжують рухатися з Маріуполя. Продовольство і медикаменти ми залишили в Бердянську", - розповіла Верещук. 

Вона також розповіла, що вранці окупаційні війська не давали гарантій щодо роботи "зеленого коридору" з Маріуполя. Відтак, багато людей все ж виїхало на власних авто.

"Разом з тим, враховуючи великий потік людей на власних автомобілях, ми цілий день вели перемовини, щоб забезпечити режим тиші. Нашу колону з продовольством і автобусами для евакуації так і не пропустили в Маріуполь", - зазначила Верещук.

Нагадаємо, що російські війська 16 березня цілеспрямовано знищили Драматичний театр у центрі Маріуполя, що слугував прихистком сотням містян. На будівлю скинули бомбу. Оцінити масштаб цього жахливого та нелюдського вчинку поки що неможливо, бо в місті тривають обстріли житлових кварталів. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також