Сьогодні до Запоріжжя з Маріуполя прибуло 6426 людей. З них - 2039 дітей. Про це повідомила міністерка реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

"Зважаючи на ситуацію, було організовано збір людей, які вибралися з заблокованого Маріуполя до Бердянська. Зараз уже всі 15 автобусів з маріупольцями доїхали до Запоріжжя, де їм надається необхідна допомога. Сьогодні до Запоріжжя прибуло 6426 маріупольців. З них 2039 наших діток. Колони з людьми і зараз продовжують рухатися з Маріуполя. Продовольство і медикаменти ми залишили в Бердянську", - розповіла Верещук.

Вона також розповіла, що вранці окупаційні війська не давали гарантій щодо роботи "зеленого коридору" з Маріуполя. Відтак, багато людей все ж виїхало на власних авто.

"Разом з тим, враховуючи великий потік людей на власних автомобілях, ми цілий день вели перемовини, щоб забезпечити режим тиші. Нашу колону з продовольством і автобусами для евакуації так і не пропустили в Маріуполь", - зазначила Верещук.

Нагадаємо, що російські війська 16 березня цілеспрямовано знищили Драматичний театр у центрі Маріуполя, що слугував прихистком сотням містян. На будівлю скинули бомбу. Оцінити масштаб цього жахливого та нелюдського вчинку поки що неможливо, бо в місті тривають обстріли житлових кварталів.