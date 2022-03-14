​"Зараз війна, і ви маєте підпорядковуватись та слухати військове командування" - Бутусов до ДБР

Головний редактор видання "Цензор.НЕТ" Юрій Бутусов закликав Державне бюро розслідувань слухати військове командування ЗСУ.

Так він відреагував на відкриття кримінальної справи проти Сергія Пашинського щодо протитанкових ракетних комплексів "Стугна" та "Корсар".

На своїй Facebook-сторінці Бутусов оприлюднив подробиці справи.

"Слідчий ДБР Петрухін сьогодні разом зі спецназом ДБР розшукує Пашинського через справу, пов'язану з протитанковими ракетними комплексами Стугна та Корсар. Як виявляється, напередодні війни Пашинський за сприяння КБ Луч розпочав підготовку 50 розрахунків ПТРК Стугна та Корсар з числа добровольців. Серед яких, зокрема, є колишній народний депутат Тетяна Чорновіл, яка під час російської агресії знищила два російських танки, з відеопідтвердженням цих результатів", - повідомив Бутусов.

Перед початком вторгнення Росії Сергій Пашинський за погодженням з керівником держпідприємства "Київське конструкторське бюро "Луч" організував своєчасний вивіз з заводу великої кількості протитанкових ракет, які виготовляло підприємство, зазначив журналіст.

Замовлення зробила одна з арабських країн, бо "замовлення на ракети та пускові установки Міноборони України перед війною не зробило, і були вільні потужності для роботи з іншими замовниками. . Завдяки цьому цінне озброєння було збережено від російських ударів", повідомив Бутусов.

"На початку війни за наказом главкома ЗСУ Валерія Залужного була створена окрема військова частина для застосування ракетних комплексів з арабського замовлення, у яких екран був арабською мовою ... З першого дня війни цей підрозділ виконує бойові завдання, та має на різних напрямках десятки підтверджених відеозаписом знищених цілей. Їх кидають на важливі напрямки, на одному з них я знахожусь зараз сам і можу засвідчити високі оцінки командирів ЗСУ щодо їхньої роботи", - зазначив журналіст.

Він заявив, що "ДБР перед тим як порушувати справу по протитанковим комплексам та обставинам їхнього вивозу має для початку звернутись до главкому ЗСУ В.Залужного та отримати інформацію, куди та як застосовуються арабські Стугни та Корсари, та чи є у головнокомандувача зауваження щодо озброєння за арабським контрактом".

"Навіщо ви лізете не в свою справу? Хто вам це сказав? Якщо керівництву ДБР та його спецназу хочеться зараз зробити важливу справу та показати, що вони керуються державними інтересами, то їм краще виїхати затримувати злочинців у Гостомелі, Бородянці, Мощуні та Бучі, там їх багато і саме цим можна довести свій професіоналізм. А зараз війна, і ви маєте підпорядковуватись та слухати військове командування, бо саме військові захищають ваше безпечне та безглузде існування в теплих кабінетах", - резюмував Бутусов.