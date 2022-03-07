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Netflix йде з російського ринку

Нові клієнти з Росії не зможуть зареєструватися.

Netflix йде з російського ринку
Фото: EPA/UPG

Стрімінгова платформа Netflix йде з російського ринку. Про це повідомляє Bloomberg

Після закриття діяльності в Росії, жоден новий користувач не зможе зареєструватися. Що буде з наявними користувачами, а це понад один мільйон росіян, поки що невідомо. 

Раніше Netflix заявив, що не буде транслювати російські пропагандистські канали. Пізніше компанія призупинила купівлю та розробку нових проєктів у Росії. 

Нагадаємо, що провідні компанії та світові бренди продовжують зупиняти свій бізнес у Росії через агресію, яку розв'язав Кремль проти українського народу. П'ятого березня роботу в країні-агресорі припинили Puma, Adobe, Payoneer та IBM. 

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