Джонсон оприлюднив план із шести пунктів для порятунку України
Джонсон оприлюднив план із шести пунктів для порятунку України
Запорізька АЕС під контролем України, однак окупанти контролюють периметр станції
Запорізька АЕС під контролем України, однак окупанти контролюють периметр станції
Опубліковано список російських льотчиків, які обстрілюють українські міста, - ГУР
Опубліковано список російських льотчиків, які обстрілюють українські міста, - ГУР
Путін погрожує Україні втратою державності
Путін погрожує Україні втратою державності
Два російські винищувачі збито в районі Одеси, один – під Очаковом. Відео допиту пілотів
Два російські винищувачі збито в районі Одеси, один – під Очаковом. Відео допиту пілотів
Генштаб: увесь передній край всіяний трупами та підбитою технікою загарбників
Генштаб: увесь передній край всіяний трупами та підбитою технікою загарбників
В Ірпені біля Києва окупанти підірвали потяг, який їхав евакуювати людей
В Ірпені біля Києва окупанти підірвали потяг, який їхав евакуювати людей
«Вантаж 200» з України викликає в Росії шок і паніку – Данілов
«Вантаж 200» з України викликає в Росії шок і паніку – Данілов
У Харкові диверсант виставив відео з табличкою "Za Русь". Місцеві його знайшли
У Харкові диверсант виставив відео з табличкою "Za Русь". Місцеві його знайшли
ГоловнаСуспільствоВійна

Ірпінь через потрапляння снаряду відключили від газопостачання

Росія влучила в газопровід. 

Ірпінь через потрапляння снаряду відключили від газопостачання
Фото: Національна поліція України

Близько 15 години 6 березня місто Ірпінь Київської області відключили від газопостачання через потрапляння бойового снаряду в газопровід.

Про це у Telegram повідомив голова Київської ОДА Дмитро Кулеба. 

"Це стало наслідком протиправних дій росії, яка нехтує правилами ведення війни та масово обстрілює цивільне населення!" – наголосив він.

Мешканці Київщини можуть звернутися по допомогу за номером +380 (44) 363 07 34. 

Нагадаємо, російські війська обстрілюють мирні квартали Ірпеня. Також вони відкривають вогонь по евакуаційних коридорах, якими мешканці міста намагаються вийти чи виїхати. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Читайте також