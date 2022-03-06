Ірпінь через потрапляння снаряду відключили від газопостачання

Близько 15 години 6 березня місто Ірпінь Київської області відключили від газопостачання через потрапляння бойового снаряду в газопровід.

Про це у Telegram повідомив голова Київської ОДА Дмитро Кулеба.

"Це стало наслідком протиправних дій росії, яка нехтує правилами ведення війни та масово обстрілює цивільне населення!" – наголосив він.

Мешканці Київщини можуть звернутися по допомогу за номером +380 (44) 363 07 34.

Нагадаємо, російські війська обстрілюють мирні квартали Ірпеня. Також вони відкривають вогонь по евакуаційних коридорах, якими мешканці міста намагаються вийти чи виїхати.