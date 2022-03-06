Хоча заклад повністю забезпечений харчуванням, було вирішено вивезти дітей у безпечніше місце.

Фото: Олександр Старух

Вихованців Гуляйпільської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату у Запорізькій області евакуйовано до безпечного місця після загострення ситуації.

Про це повідомив очільник Запорізької ОДА Олександр Старух.

Три доби був відсутній зв’язок. Хоча заклад повністю забезпечений харчуванням та необхідними умовами, було прийняте рішення вивезти дітей у безпечніше місце. 106 сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування перевезли до Запоріжжя. Дорога зайняла близько чотирьох годин.

Дітей евакуйовували в оперативному порядку “з рюкзаком та іграшкою”. У шкільних автобусах вихованців доставили до обласного центру та розмістили у санаторії, де забезпечені всі необхідні умови для харчування та ночівлі.

"Ми виїхали з-під "градів" з Гуляйполя до Запоріжжя. Вчора була дуже важка дорога, але ми вистояли, а, наразі, в Запоріжжі і маємо надію, що будемо всі евакуйовані. Дякую всім, хто нам у цьому допоміг",- розповідає директор Гуляйпільської школи-інтернату Сергій Столяренко.

Фото: Олександр Старух

Фото: Олександр Старух

Нагадаємо, що за сприяння підрозділу ветеранів морської піхоти Збройних сил України, які в складі Територіальної оборони захищають країну від російських окупантів, а також Національної поліції було організовано евакуацію 150 дітей із дитячих будинків Харкова.

З Волновахи Донецької області, попри екстрене припинення евакуації через обстріли російської армії, вдалося евакуювати 400 жителів.

5 березня російські окупанти підірвали евакуаційний потяг і пошкодили залізничні колії в Ірпені, що біля Києва. Жертв немає.