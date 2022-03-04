Надсилайте докази злочинів Росії в Гаагу. Як це зробити?

Українці можуть надсилати фотографії та відео з доказами російських злочинів напряму до Міжнародного кримінального суду в Гаазі. Про це повідомляється у твітер-акаунті Верховної Ради.

"Головний прокурор Міжнародного кримінального суду у Гаазі Карім А.А. Хан просить усіх, хто має документальні свідоцтва військових злочинів, передавати матеріали на електронну пошту", - йдеться у повідомленні.

Адреса для листів: otp.informationdesk@icc-cpi.int

Нагадаємо, що прокурор Міжнародного кримінального суду в Гаазі Карім Хан ініціював розслідування злочинів Росії проти України. Дії окупанта він кваліфікує як "військові злочини" та "злочини проти людства".