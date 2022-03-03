WizzAir виділив 100 тисяч безкоштовних квитків для українських біженців

Ними можна буде скористатися в межах континетальної Європи.

Авіакомпанія WizzAir виділила 100 тисяч безкоштовних квитків для біженців з України. Про це повідомляється на фейсбук-сторінці компанії.

Безкоштовні квитки можна буде отримати на польоти країнами континентальної Європи у березні. Зокрема, на рейси з Угорщини, Польщі, Словаччини чи Румунії.

Якщо ліміт квитків вичерпається, то квитки пропонуватимуться за так званим "рятувальним" тарифом - по 29,99 євро.

Нагадаємо, що 2 березня США закрили небо для російських літаків. Заборона стосується також чартерних рейсів.