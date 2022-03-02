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На кордоні з ЄС та Молдовою зменшується навантаження, - Держприкордонслужба

Для швидшого перетину кордону радять обирати найменш завантажені пункти пропуску.

На кордоні з ЄС та Молдовою зменшується навантаження, - Держприкордонслужба
Фото: amazonaws

На кордоні України з країнами ЄС та Молдови фіксується зменшення потоку громадян. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України. 

Рівень завантаженості пунктів пропуску також знижується.

Для швидшого перетину кордону громадянам радять обирати найменш завантажені пункти пропуску. Інформацію про них можна отримувати зі сторінки Західного регіонального управління Західний Кордон.

Держприкордонслужба також спростовує інформацію щодо дискримінації за расою чи національністю під час перетину кордону та зазначає, що черговість перетину кордону застосовується однаково до всіх національностей. Пріоритетом є пропуск жінок та дітей. 

Ксенія БілашКсенія Білаш, редакторка відділу "Культура"
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