Більше 120 тисяч людей перетинає український кордон за добу, - Держприкордонслужба

Більше 120 тисяч осіб перетнули державний кордон України на заході за добу 27 лютого. Про це повідомляє Державна прикордонна служба.



Як зазначають у відомстві, у звичайній ситуації пасажиропотік був на рівні 50 тисяч осіб.

Крім того, найбільший пасажиропотік відбувається на польському кордоні. Минулої доби 27 лютого до Польщі виїхало 68 тисяч осіб. Зараз перетин кордону відбувається за спрощеною процедурою і перевіркою документів.

Нагадаємо, що уже 520 тисяч українців шукають притулку в інших країнах.