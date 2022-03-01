У Маріуполі зникло світло і опалення через обстріли росіян

У Маріуполі через обстріли окупантів не залишилося світла та опалення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням мера Маріуполя Вадима Бойченка.

"Ми з настанням перших променів світла приступимо до відновлення електроенергії, - заявив він. - Будемо запускати котельні. Будемо далі робити борошно і виробляти хліб. Будемо везти медикаменти і рятувати поранених. Будемо робити все, щоби місто працювало ефективно. Працювали наші комунальні підприємства. Щоби не було паніки".

Вадим Бойченко каже, що окупанти продовжують використовувати важку артилерію проти житлових кварталів та цивільної інфраструктури.

"Вбивають маріупольців - жінок, дітей і людей похилого віку, називаючи все це визвольною війною. Оcь так звільняють нас від "фашизму". Це просто циніки, які не мають нічого святого", -- каже Бойченко.

Нагадаємо, що сьогодні українські захисники збили російський літак, який обстрілював Сартану і Маріуполь.