В Михайлівському Соборі в Київі знешкодили диверсантів, на території знайшли ворожі мітки

Диверсійна група російських окупантів намагалася проникнути у Михайлівський собор. Про це розповів архієпископ Чернігівський та Ніжинський, спікер ПЦУ Євстратій Зоря.

Фото: facebook/yevstr

Він зазначив, що диверсійна група була знешкоджена охоронцями Михайлівського Золотоверхого монастиря, а на території були помічені встановлені мітки.

"За інформацією міжнародних та українських джерел, Предстоятель ПЦУ, Митрополит Епіфаній, був однією з цілей терористичного угрупування для знешкодження, оскільки незалежна від впливу Кремля Церква є шаленим тригером для злочинного російського режиму", - зазначив Євстратій Зоря



Він заначив, що Предстоятель ПЦУ залишатиметься у Києві.

"Можу офіційно засвідчити, що Предстоятель не виїжджав і не виїде за межі України, сама думка про це є абсурдною. Він має надійну охорону. Він працює постійно, спілкуючись з архієреями та духовенством на місцях, з нашими закордонними друзями, підносячи молитви", - повідомив архієпископ.

Також він додав, що Православна Церква України у цей час молиться та перебуває поруч з українцями, надаючи нашій державності потужну духовну підтримку.

Нагадаємо, раніше митрополит Епіфаній написав листа до патріарха Кирила з закликом забрати тіла загиблих російських окупантів з територї України, раз він нічого не робить для того, щоб зупинити війну.