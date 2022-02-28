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"Знали б ви, як ми їх метелимо зранку під Києвом!". Захисники знищили більше 200 одиниць техніки РФ на напрямку з Ірпеня

Україна на перемовинах з Росією вимагає вивід військ включно з Донбасом і Кримом. 

Станом на 14 годину 28 лютого українськими захисниками було знищено та пошкоджено більше 200 одиниць ворожої техніки на напрямках Ірпінь-Житомирська траса.

Про це радник голови Офісу президента Олексій Арестович повідомив у ефірі "Настоящего времени".

"Знали б ви, як ми їх метелимо зранку під Києвом!" – повідомив аудиторії каналу Арестович.

Він додав, що Україна на перемовинах із Росією, що тривають зараз, вимагає повного виведення російських військ зі своїх територій включно з Донбасом і Кримом.

"Вме рівно всіх поховаємо", – підкреслив Арестович. 

Нагадаємо, військові, правоохоронці і тероборона продовжують тримати оборону столиці, у місті зводять укріплення. Колони російських військ неодноразово намагались штурмувати околиці Києва, але їхнє пересування знаходилось під контролем. В столиці наразі ситуація контрольована. В місті "зачищають" членів диверсійно-розвідувальних груп, тож є вуличні бої. 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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