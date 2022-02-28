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HELP UKRAINE: україеський бізнес створив механізм доставки гуманітарних і медичних вантажів з-за кордону

Перелік нагальних потреб постійно оновлюється в координації зі Збройними силами України та профільними міністерствами.

HELP UKRAINE: україеський бізнес створив механізм доставки гуманітарних і медичних вантажів з-за кордону

Ряд великих українських компаній запустили проєкт доставки гуманітарних і медичних вантажів з-за кордону.

Про це повідомив засновник фонду «Повернись живим» Віталій Дейнега

«Ряд крутих і дуже системних людей зробили такий проєкт: www.helpukraine.center 

Вони мають великий склад на кордоні України та Польщі. Адреса складу: Address: POL CEL 22-100 CHEŁM UL RAMPA BRZESKA 63.

Якщо у вас запитують друзі з-за кордону – можете просто давати їм цю адресу. Але скажіть, що обов’язково наклеїти на коробку маркування HELP UKRAINE і нижче підписати, що саме в посилці – ліки, одяг, сухі пайки тощо.

Call-центри складу: +44 1353 885152 0 800 801 152 +1 855 725 1152

На їхньому сайті також є розділ нагальних потреб, який постійно оновлюється в координації із ЗСУ та профільними міністерствами», – написав волонтер. 

Центр HE LP UKRAINEстворено зусиллями українських бізнесменів Андрія Ставніцера,Владислава Чечоткіна, Наталії Фуклєвої, Ксенії Єфремової, Антона Пятигіна та Ольги Балитської. Це суспільна ініціатива Генерального штабу ЗСУ, компаній ROZETKA, Fozzy Group, TIS, Dragon Capital, Нова пошта, Фонд Спанбонд, RZTK та "Укрпошти".

Ми не державна та не бюджетна організація.

Нагадаємо, за 25-26 лютого клієнти ПриватБанку перерахували на спецрахунки НБУ на допомогу Збройним силам України понад 1,1 мільярда гривень.

Олег БазарОлег Базар, головний редактор LB.ua
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