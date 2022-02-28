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ЗСУ контролює Волноваху, - Арестович

На Чернігівщині та Сумщині панує тиша.

ЗСУ контролює Волноваху, - Арестович
Олексій Арестович
Фото: facebook.com/alexey.arestovich

Збройні сили України відбили в російських окупантів місто Волноваху в Донецькій області. Про це під час брифінгу повідомив радник керівника ОП Олексій Арестович. Він також розповів, яка нині ситуація по інших напрямках: 

- Північний захід Києва - противник припинив рух у цьому напрямку, фактично це тактичний відступ, за словами Арестович. Артилерія ЗСУ далі завдає ударів по окупантах.

Чернігівський і Сумський напрямок - тиша.

Харківський напрямок - спроба денного входу вглиб Харкова погано закінчилась для окупанта.

Попри повідомлення з Купʼянська стосовно того, що місто здалося Росії, інформація ще перевіряється

Маріуполь відбили українські військові.

Бердянськ наразі зайнятий російськими військовими, які рухалися з окупованого Мелітополя. 

У бік Херсона рухаються російські військові з Криму.

Відбувся ракетний удар по Києву, три ракети — одну не знайшли, одну збили, одна влучила в район Софіївської Борщагівки.

Були повітряні удари по Житомиру та Запоріжжю. 

"Настрої у нас оптимістичні, боятися немає чого. ЗСУ здійснюють вдалу оборонну операцію, і треба памʼятати, що кожен день для противника — це нові втрати. А для нас — нові перемоги", - додав Арестович.

Нагадаємо, що НБУ відкрив спеціальний рахунок для збору коштів на потреби української армії – долучитися до підтримки захисників можна, зокрема, і з-за кордону. Реквізити: UA843000010000000047330992708. 

Настя ІванцівНастя Іванців, кореспондентка відділу "Суспільство"
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