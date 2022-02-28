ЗСУ контролює Волноваху, - Арестович

Збройні сили України відбили в російських окупантів місто Волноваху в Донецькій області. Про це під час брифінгу повідомив радник керівника ОП Олексій Арестович. Він також розповів, яка нині ситуація по інших напрямках:
- Північний захід Києва - противник припинив рух у цьому напрямку, фактично це тактичний відступ, за словами Арестович. Артилерія ЗСУ далі завдає ударів по окупантах.
Чернігівський і Сумський напрямок - тиша.
Харківський напрямок - спроба денного входу вглиб Харкова погано закінчилась для окупанта.
Попри повідомлення з Купʼянська стосовно того, що місто здалося Росії, інформація ще перевіряється
Маріуполь відбили українські військові.
Бердянськ наразі зайнятий російськими військовими, які рухалися з окупованого Мелітополя.
У бік Херсона рухаються російські військові з Криму.
Відбувся ракетний удар по Києву, три ракети — одну не знайшли, одну збили, одна влучила в район Софіївської Борщагівки.
Були повітряні удари по Житомиру та Запоріжжю.
"Настрої у нас оптимістичні, боятися немає чого. ЗСУ здійснюють вдалу оборонну операцію, і треба памʼятати, що кожен день для противника — це нові втрати. А для нас — нові перемоги", - додав Арестович.
Нагадаємо, що НБУ відкрив спеціальний рахунок для збору коштів на потреби української армії – долучитися до підтримки захисників можна, зокрема, і з-за кордону. Реквізити: UA843000010000000047330992708.