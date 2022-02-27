У Харкові після потрапляння снаряду в багатоповерхівку загинула жінка

Російський снаряд влучив у девʼятиповерхівку в Харкові. Про це повідомляють у ДСНС.

Як зазначають у відомстві, під час руйнації будинку загинула літня жінка, що мешкала на пʼятому поверсі. Ще двадцятьох людей рятувальники евакуювали.

Російський снаряд влучив у житловий будинк за адресою вул. Бучми, 40а. Була зруйнована несуча стіна сходової клітини та сходових маршів з другого по сьомий поверхи. пошкоджені будівельні конструкції квартир на 4-му, 5-му та 6-му поверхах. Також пошкоджені квартири на четвертому, пʼятому та шостому поверхах.

Нагадаємо також, що у Харкові потужна пожежа через підтрив газопроводу окупантами.