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У Харкові після потрапляння снаряду в багатоповерхівку загинула жінка

Рятувальники ДСНС евакуювали двадцятьох людей.

У Харкові після потрапляння снаряду в багатоповерхівку загинула жінка

Російський снаряд влучив у девʼятиповерхівку в Харкові. Про це повідомляють у ДСНС

Як зазначають у відомстві, під час руйнації будинку загинула літня жінка, що мешкала на пʼятому поверсі. Ще двадцятьох людей рятувальники евакуювали.

Російський снаряд влучив у житловий будинк за адресою вул. Бучми, 40а. Була зруйнована несуча стіна сходової клітини та сходових маршів з другого по сьомий поверхи. пошкоджені будівельні конструкції квартир на 4-му, 5-му та 6-му поверхах. Також пошкоджені квартири на четвертому, пʼятому та шостому поверхах. 

Нагадаємо також, що у Харкові потужна пожежа через підтрив газопроводу окупантами

Настя ІванцівНастя Іванців, кореспондентка відділу "Суспільство"
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