“Ці матеріали буде направлено на територію Росії для деморалізації та зниження військового азарту її громадян".

Одна з сотень російських військових автівок, розбитих ЗСУ під Охтиркою на Сумщині

Благодійний фонд “Повернись живи” просить фіксувати на фото та відео тіла убитих російських військових та знищену техніку агресора.

“Наші захисники цієї ночі успішно відбили шквал атак і збили військово-транспортний літак з сотнями окупантів на борту. Наші вулиці завалено їхніми тілами та підбитою технікою. Настав час завдати наступний удар. Росіяни приховують від своїх громадян втрати на фронті. Ми мусимо показати правду”, – йдеться в повідомленні.

“Поки їхні тіла та техніка ще розкидані по наших дорогах і полях: підійдіть до них, сфотографуйте, зніміть відео і надішліть сюди: svidok2022@gmail.com”, – додали у фонді.

У “Повернись живим” пояснили, що дають лише скриньку, щоб фото прийшли в максимальній якості і конфіденційно.

“Ці матеріали буде направлено на територію Росії для деморалізації та зниження військового азарту її громадян. Там з усіх сил приховують реальні їхні “успіхи”. А ми покажемо правду”, – додали вони.

Фото просять робити якісні, обирати хороші ракурси і світло, на відео та фото має бути однозначно зрозуміло, що це вони: видно шматки форми, моделі техніки, тіла, документи та імена. “Ми зробимо так, щоб про це дізнались”, – додали у фонді.

Частину цих матеріалів буде опубліковано на цьому каналі.

Нагадаємо, літак з російськими десантниками збили сьогодні вночі. Іл-76 може транспортувати до 145 десантників.

Станом на 06:00 26 лютого кількість втрат з боку окупаційних військ Російської Федерації складає 3 тисячі осіб.