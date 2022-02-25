Внаслідок обстрілу залізничної станції на Харківщині поранено двох провідників

Сьогодні, 25 лютого, внаслідок обстрілу залізничної станції Куп'янськ на Харківщині поранено двох провідників.

Про це повідомили в Укрзалізниці.

Одного залізничника поранено в живіт, іншого – в ногу.

Наразі колеги знаходяться у лікарні міста, стан стабільний.

“Вдячні колегам за віддану роботу і слідкуємо за їхнім станом”, – зазначили залізничники.

Нагадаємо, усі, хто готовий і вміє тримати зброю в руках, може долучитися до територіальної оборони. Інформація про адреси бригад і батальйонів тероборони – на сайті https://sprotyv.in.ua. Також голова Національної поліції України Ігор Клименко віддав наказ керівникам головних управлінь Нацполіції в областях видавати зброю ветеранам органів внутрішніх справ.

Українці можуть здати кров у лікарнях для поранених бійців.

Президент України Володимир Зеленський зауважив, що всім важливо продовжувати працювати. Банківська система України має весь необхідний ресурс. Тимчасово введено деякі обмеження, зокрема на зняття готівки – до 100 000 грн на добу.

НБУ відкрив спеціальний рахунок для збору коштів на потреби української армії – долучитися до підтримки захисників можна зокрема і з-за кордону. Реквізити: UA843000010000000047330992708.