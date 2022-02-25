У Кремлі назвали умови припинення повномасштабної війни в Україні
У Кремлі назвали умови припинення повномасштабної війни в Україні
ЗСУ не дали Росії висадити в Гостомелі десантників
ЗСУ не дали Росії висадити в Гостомелі десантників
Під Черніговом здався цілий розвідувальний взвод 74 мотострілецької бригади РФ (оновлено)
Під Черніговом здався цілий розвідувальний взвод 74 мотострілецької бригади РФ (оновлено)
Втрати російської армії (фоторепортаж)
Втрати російської армії (фоторепортаж)
Потужні вибухи пролунали у Києві, Харкові та низці українських міст, з боку РФ стріляють "Градами" (оновлюється)
Потужні вибухи пролунали у Києві, Харкові та низці українських міст, з боку РФ стріляють "Градами" (оновлюється)
До Верховної Ради внесли законопроєкт про загальну мобілізацію
До Верховної Ради внесли законопроєкт про загальну мобілізацію
ЗСУ оприлюднили відео, як знищували російську військову техніку
ЗСУ оприлюднили відео, як знищували російську військову техніку
ГоловнаСуспільствоВійна

Внаслідок обстрілу залізничної станції на Харківщині поранено двох провідників

Їх госпіталізовано.

Внаслідок обстрілу залізничної станції на Харківщині поранено двох провідників
Фото: sannews.com.ua

Сьогодні, 25 лютого, внаслідок обстрілу залізничної станції Куп'янськ на Харківщині поранено двох провідників.

Про це повідомили в Укрзалізниці.

Одного залізничника поранено в живіт, іншого – в ногу. 

Наразі колеги знаходяться у лікарні міста, стан стабільний.

“Вдячні колегам за віддану роботу і слідкуємо за їхнім станом”, – зазначили залізничники.

Нагадаємо, усі, хто готовий і вміє тримати зброю в руках, може долучитися до територіальної оборони. Інформація про адреси бригад і батальйонів тероборони – на сайті https://sprotyv.in.ua. Також голова Національної поліції України Ігор Клименко віддав наказ керівникам головних управлінь Нацполіції в областях видавати зброю ветеранам органів внутрішніх справ.

Українці можуть здати кров у лікарнях для поранених бійців

Президент України Володимир Зеленський зауважив, що всім важливо продовжувати працювати. Банківська система України має весь необхідний ресурс. Тимчасово введено деякі обмеження, зокрема на зняття готівки – до 100 000 грн на добу. 

НБУ відкрив спеціальний рахунок для збору коштів на потреби української армії – долучитися до підтримки захисників можна зокрема і з-за кордону. Реквізити: UA843000010000000047330992708. 

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також