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На Оболоні в Києві – ворожа ДРГ, киян просять повідомляти про переміщення окупантів

Мешканців закликали не покидати оселі. 

На Оболоні в Києві – ворожа ДРГ, киян просять повідомляти про переміщення окупантів
Фото: dw.com

У Києві в Оболонському районі зафіксована ворожа диверсійно-розвідувальна група. Таке повідомлення поширили в пресцентрі ОПУ та Міністерстві оборони.

"Просимо громадян повідомляти про пересування техніки! Виготовляти коктейлі Молотова, знешкоджувати окупанта! Мирним мешканцям бути обережними! Не покидати оселі!" – йдеться в повідомленні. 

Активіст Віталій Шабунін повідомив, що чутно стрілянину біля пункту запису в тероборону на Овруцькій, 23. 

Нагадаємо, всі, хто готовий і вміє тримати зброю в руках, може долучитися до територіальної оборони. Інформація про адреси бригад і батальйонів тероборони – на сайті https://sprotyv.in.ua. Також голова Національної поліції України Ігор Клименко віддав наказ керівникам головних управлінь Нацполіції в областях видавати зброю ветеранам органів внутрішніх справ.

Українці можуть здати кров у лікарнях для поранених бійців

Президент України Володимир Зеленський зауважив, що всім важливо продовжувати працювати. Банківська система України має весь необхідний ресурс. Тимчасово введено деякі обмеження, зокрема на зняття готівки – до 100 000 грн на добу. 

НБУ відкрив спеціальний рахунок для збору коштів на потреби української армії – долучитися до підтримки захисників можна зокрема і з-за кордону. Реквізити: UA843000010000000047330992708. 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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