Російські танки шли на Київ, ЗСУ зупинили їх під Іванківом, - ЗМІ

Збройним силам вдалося зупинити російська війська біля смт Іванків. Захисники підірвали міст. Про це повідомляє Українська правда з посиланням на джерела в Генштабі ЗСУ.

Відповідно до інформації УП, танки рухалися із Зони відчуження Чорнобильської АЕС в бік Києва. Але біля Іванкова зав’язався бій.

Українські захисники підірвали міст, щоб зупинити колону російських танків.

Іванків знаходиться на половині шляху від кордону до Києва, його захоплення відкриває можливість наступу на столицю.

Як повідомлялося вчора, росіяни захопили Чорнобильську АЕС з боку Білорусі.